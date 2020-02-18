اليابان تختبر عقاراً خاصاً لعلاج (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، الثلاثاء، أن بلاده تهدف للبدء قريباً في اختبار عقار خاص بفيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، لعلاج فيروس كورونا الجديد.



وقال سوغا، وهو المتحدث باسم الحكومة اليابانية في إفادة صحفية يومية: "نحن نحضر الآن لبدء تجارب إكلينيكية باستخدام عقار خاص بفيروس (إتش.آي.في) لعلاج فيروس (كورونا) الجديد"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



لكن المتحدث لم يوضح المدة التي قد يستغرقها العقار الجديد للموافقة عليه.



وسجلت اليابان ما يزيد على 500 حالة إصابة بفيروس (كورونا)، أكثر من 450 منها في سفينة سياحية راسية بمدينة يوكوهاما.



والثلاثاء، كشفت أرقام رسمية، أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن (كورونا) تخطت 1800 شخص في الصين القارية، بعد وفاة 93 شخصاً في مقاطعة هوبي.