وفاة مدير مستشفى مدينة ووهان بفيروس (كورونا)



ولا توجد أدوية أو أمصال حتى الآن للفيروس الجديد، وقد تستغرق عملية تطوير وتجربة عقاقير جديدة شهوراً عدة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن التلفزيون الرسمي الصيني، عن وفاة مدير مستشفى رئيسي في مدينة ووهان، اليوم الثلاثاء، بسبب إصابته بفيروس (كورونا) الجديد.وقال مصدر: "إن لو تشي مينغ، المدير العام لمستشفى ووهان ووتشانغ، توفي بسبب إصابته بفيروس (كورونا) المستجد، صباح الثلاثاء"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وجاءت الأنباء بعد خضوع الطبيب الصيني لعمليات إنعاش طارئة، بعد تدهور صحته كثيراً بسبب الإصابة بالفيروس، وفقاً لحساب وسائل التواصل الاجتماعي لمدير من لجنة الصحة في مقاطعة هوبي.وكشفت أرقام رسمية، نشرت الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس (كورونا) المستجد تخطت 1800 شخص في الصين.وأحصت السلطات الصحية في المقاطعة، التي بدأ منها انتشار الفيروس، 1807 إصابة جديدة الثلاثاء، في ليصل الإجمالي إلى 72300 إصابة على الأقل في الصين.