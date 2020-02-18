ارتفاع حصيلة ضحايا (كورونا) لأكثر من 1800 شخص



وسجلت الصين 1886 حالة إصابة جديدة بـ (كورونا)، أمس الاثنين، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 72436 شخصاً.



وتعتبر السلطات الصينية، أنّ انتشار الفيروس، بدأ ضبطه، خاصة أنّ أعداد المصابين خارج مقاطعة هوبي، باتت تتراجع يوماً تلو الآخر.



غير أنّ مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غيبرييسوس، حذر الاثنين، من الإفراط بالتفاؤل، وقال إنّ نزعة انخفاض أعداد الإصابات الجديدة "يجب أن يفسّر بكثير من الحذر".



وقال للصحفيين: "إنّ النزعات يمكن أن تتغير حين يصاب شعب جديد، من المبكر جداً التأكيد أن التراجع سيستمر"، مضيفاً: "إنّ كل السيناريوهات لا تزال واردة".

رام الله - دنيا الوطنكشفت أرقام رسمية، نشرت اليوم الثلاثاء، أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس (كورونا) المستجد تخطت 1,800 شخص في الصين القارية، بعد وفاة 93 شخصاً في مقاطعة هوبي.وأحصت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي، التي بدأ منها انتشار الفيروس، 1807 إصابات جديدة الثلاثاء، في تراجع عن إحصائية الاثنين، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).