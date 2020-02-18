المالكي يصل إلى بروكسل اليوم للقاء عدد من المسؤولين الأوروبيين

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

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رام الله - دنيا الوطن

يصل وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، لإجراء عدد من اللقاءات الرسمية، مع المسؤولين الأوروبيين، بينهم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل.



وقال عبد الرحيم الفرا، سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن المالكي سيعقد لقاءات رسمية ورئيسية ومهمة مع عدد من المسؤولين الأوربيين، حيث سيجتمع مع بوريل، ولجنة العلاقات الخارجية، ولجنة السفراء والأمن في الاتحاد الأوروبي.



وأضاف: قدوم المالكي بهذا التوقيت لوضع المسؤولين الأوروبيين بحقيقة الموقف الفلسطيني، مما يسمى (صفقة القرن)، وسيطالب الاتحاد الأوروبي بدور فاعل.



وتابع: وزير الخارجية، سيطرح موضوع زيارة الرئيس عباس إلى بروكسل، وسيمهد لهذه الزيارة.



يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، فشل في التوصل إلى اتفاق بخصوص رده السياسي على (صفقة القرن)، بسبب معارضة اثنتين من الدول الأعضاء فيه، وهما المجر والتشيك.



وقرر وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم في بروكسل الليلة الماضية، تأجيل مناقشة احتمال إطلاق مبادرة سياسية جديدة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، حتى نهاية الشهر المقبل.