رئيس بلدية سديروت: عملية عسكرية بغزة ستُعيد الهدوء للغلاف

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رام الله - دنيا الوطن

أكد ألون ديفيدي، رئيس بلدية سديروت، أن الوضع الأمني في مستوطنات غلاف قطاع غزة، يحتاج إلى حل.



وقال ديفيدي في مقابلة مع القناة السابعة الإسرائيلية: "إن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، ستعيد الهدوء إلى غلاف غزة".



وأوضح، أن العملية العسكرية، هي فقط التي ستغير الواقع، قائلاً: "لا نريد أن نبني جيلاً آخر في هذا الواقع"، ويقصد واقع التوتر الأمني وسقوط البالونات المتفجرة والصواريخ.



وشهد قطاع غزة، في الأسابيع الماضية، حالة من التوتر، بعدما قصفت طائرات، ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، أهدافاً للمقاومة الفلسطينية، بزعم استمرار إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ من القطاع نحو المستوطنات.