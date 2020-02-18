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طقس الثلاثاء: حالة من عدم الاستقرار الجوي وتتساقط زخات من الامطار

طقس الثلاثاء: حالة من عدم الاستقرار الجوي وتتساقط زخات من الامطار
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياُ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وفي ساعات الظهيرة والمساء تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتسقط زخات متفرقة من الامطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا خاصة فوق المناطق الشمالية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياُ وبارداً، وتسقط امطار متفرقة فوق معظم المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2020/02/19: أجواء غير مستقرة لذا يكون الجو غائماً جزئياُ الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث يصبح الجو باردا الى شديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والأخر على معظم المناطق وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا ،والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الخميس 2020/02/20:  يكون الجو غائماً جزئياُ الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويكون الجو باردا الى شديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق ،والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة 2020/02/21:  يكون الجو غائماً جزئياُ الى غائم و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وتكون الفرصة نهارا مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية وخلال ساعات الليل يتوقع ان تتأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي وتسقط الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا ،والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:

1- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

2 شدة سرعة الرياح.

3- خطر التزحلق على الطرقات. 

4- تدني مدى الرؤيا الافقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 15-7 11-6 11-6 بيت لحم 15-7 11-6 11-6
رام الله والبيرة 14-6 10-5 10-5 طولكرم 19-11 16-10 16-10
نابلس 17-8 13-7 13-7 قلقيلية 19-11 16-10 16-10
جنين 20-10 16-9 16-9 سلفيت 15-7 11-6 11-6
طوباس 20-10 16-9 16-9 روابي 17-8 13-7 13-7
الخليل 14-6 13-5 13-5 غزه 20-12 17-11 17-11
أريحا 25-13 20-12 20-12 خانيونس 20-12 17-11 17-11
الأغوار الشمالية 23-11 18-10 18-10 رفح 19-11 16-10 16-10


 

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