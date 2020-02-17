اشتية: نريد إلى كل الطرق أن تؤدي إلى القدس

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

تفقد رئيس الوزراء د. محمد اشتية مساء اليوم الاثنين، سير العمل الجاري لإعادة تأهيل شارع رام الله-القدس (كفرعقب-قلنديا)، بحضور وزير الأشغال العامة محمد زيارة، ورئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) محمد أبو عوض، ورئيس بلدية كفر عقب عماد عوض.



وقال رئيس الوزراء: "هذا الشارع مفصل أساسي من الجغرافيا الفلسطينية ووحدة الأرض، ونحن نريد الى كل الطرق ان تؤدي الى القدس، ليس فقط من ناحية الجغرافيا بل من ناحية السياسة".



وأضاف اشتية: "حريصون كل الحرص على أن تكون هذه الطرق بأفضل ما يكون، وهذا الشارع مركب رئيسي من مدينة القدس".



ووجه رئيس الوزراء التحية لبلدية كفر عقب وأهالي المنطقة ووزارتي الاشغال والحكم المحلي وبكدار والشركات العاملة على جهودهم، مؤكدا أنه وبتوجيهات من السيد الرئيس محمود عباس تبحث الحكومة دائما عن خدمة الناس وتسهيل حياتهم.