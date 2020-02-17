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الخارجية الأردنية تُعلق على مد إسرائيل للقطار السريع بين تل أبيب والقدس

الخارجية الأردنية تُعلق على مد إسرائيل للقطار السريع بين تل أبيب والقدس
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الاثنين، موافقة السلطات الإسرائيلية على مد القطار السريع الواصل بين تل أبيب والقدس إلى البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، وإقامة محطات للقطار في البلدة القديمة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، عبر (تويتر)، أن هذه الخطوة أحادية الجانب تعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وشدد أن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، التقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية أراض محتلة منذ عام 1967، وعدم المساس بطابعها وهويتها واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني فيها.

وطالب الفايز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للتصدي للخطوات الإسرائيلية اللا شرعية واللا قانونية.

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