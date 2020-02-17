شؤون فلسطينية

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
تسلم وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، بعد ظهر اليوم الاثنين، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، نسخة من أوراق اعتماد ممثل الاتحاد الأوربي لدى فلسطين السيد سفين كوهان فون بورغسدورف

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير د المالكي بالسيد بورغسدورف، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، مثمناً الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوربي للمؤسسات الفلسطينية في مختلف المجالات، داعياً إلى تعزيز وتطوير العلاقات بين الجانبين.

بدوره، عبر السفير بورغسدورف عن سعادته بالمهام الجديدة الموكلة إليه، مؤكداً بانه سيعمل بكل طاقاته من أجل تعزيز وتطوير العلاقات مع فلسطين، مشيراً إلى استمرار الاتحاد الأوربي بتقديم الدعم للشعب والحكومة الفلسطينية.

وفي الختام، تمنى المالكي لبورغسدورف النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وحضر مراسم التسليم، رئيس المراسم، مستشار أول عبير الرمحي، ومدير الإعلام طارق عيدة، ومن مكتب الوزير سكرتير ثالث، دانيا دسوقي.

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