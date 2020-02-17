شؤون فلسطينية

بعد إعلان الاحتلال.. عائلة قرط تُؤكد نبأ استشهاد نجلها فخر

بعد إعلان الاحتلال.. عائلة قرط تُؤكد نبأ استشهاد نجلها فخر
رام الله - دنيا الوطن
أكدت عائلة قرط في بيوتونيا، مساء اليوم الاثنين، نبأ استشهاد نجلها فخر محمود أبو زايد قرط (53 عاماً)، وفق وكالة (وفا). 

وقالت العائلة، وفق الوكالة، إن ابنها، اختفت آثاره في السادس من الشهر الجاري، وقد أعلنت قوات الاحتلال العثور على جثمانه اليوم، غرب رام الله.

وشككت العائلة في رواية جيش الاحتلال حول استشهاد ابنها.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت نجلي الشهيد، هيثم ومحمد، خلال مداهمتها منازل العائلة، حيث أن الشهيد أب لستة أبناء، ويعمل تاجراً.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين: إنه تم العثور على جثة شاب فلسطيني، يدعي أنه نفذ عملية إطلاق نار قرب (دوليف) برام الله، قبل نحو عشرة أيام.

وقال في تصريح مقتضب عبر (تويتر): إن "قوات الجيش عثرت قبل قليل على جثة، يشتبه أنها تعود للفلسطيني منفذ عملية إطلاق النار قرب (دوليف) في السادس من شباط/ فبراير الماضي.

ولم يذكر المتحدث الإسرائيلي، عن مكان الذي وجدت فيه الجثة، فيما لم تتحدث المصادر الطبية الفلسطينية عن الحدث.  

وأصيب جندي إسرائيلي بجروح وصفت بالطفيفة، في عملية إطلاق نار، وقعت بعد ظهر يوم الخميس، في السادس من شباط/ فبراير الماضي، قرب موقع عسكري تابع لقوات الاحتلال غربي رام الله في الضفة الغربية.

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