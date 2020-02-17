الرئيس عباس: سنعمل على تنظيم الانتخابات بمجرد الحصول على موافقة عقدها بالقدس

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أننا سنعمل على تنظيم الانتخابات الفلسطينية، بمجرد الحصول على موافقة عقدها في القدس من الجانب الإسرائيلي.



وجرى اتصال هاتفي بين الرئيس محمود عباس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث أطلعها سيادته، على الموقف الفلسطيني، الرافض للصفقة الأميركية، المدعوم من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، وكذلك المواقف الأوروبية، وروسيا والصين واليابان، الداعمة للشرعية الدولية، وحل الدولتين، المستند للمرجعيات الدولية.





كما قدم الرئيس شرحاً مفصلاً للمبادرة البديلة، التي تم طرحها أمام مجلس الأمن، والتي تحظى بموافقة غالبية دول العالم، المتمثلة بعقد مؤتمر دولي للسلام، وإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف أساسها الرباعية الدولية، ودول أخرى، داعياً ألمانيا للانضمام إلى هذه الآلية؛ لرعاية المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.





وشكر الرئيس ألمانيا على دعمها الاقتصادي، وبناء مؤسسات الدولة ودعم (أونروا)، مثمناً مواقف ألمانيا بالتمسك بالقانون الدولي، وحل الدولتين على أساس المرجعيات الدولية.





من جانبها، أكدت المستشارة ميركل، أن موقف ألمانيا، سيتواصل لدعم السلام، وفق رؤية حل الدولتين، وأن ألمانيا ستواصل دورها من أجل تحقيق ذلك.

رام الله - دنيا الوطن