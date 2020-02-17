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اشتية: الخريطة الواردة بخطة ترامب كارثية وتعكس دولة فلسطينية مقطعة الأوصال

اشتية: الخريطة الواردة بخطة ترامب كارثية وتعكس دولة فلسطينية مقطعة الأوصال
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء محمد اشتية خلال الاجتماع: "إن الخريطة الواردة في خطة الرئيس الأمريكي ترامب كارثية إذ تعكس دولة فلسطينية مقطعة الأوصال تربط بينها أنفاق او جسور بإمكان إسرائيل إغلاقها متى شاءت".

ودعا اشتية برلمان المملكة المتحدة والبرلمانات الأوروبية التي صوتت من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى الضغط على حكوماتها لتنفيذ الاعتراف، من أجل حماية حل الدولتين والوقوف إلى جانب العدالة للشعب الفلسطيني في ظل التهديد الذي تمثله خطة ترامب للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، وفدا برلمانيا بريطانيا من حزب المحافظين على رأسه رئيس لجنة الدفاع في البرلمان توبياس إلوود، وأطلعه على آخر التطورات السياسية

وأكد رئيس الوزراء أن "هناك ضرورة لوجود رعاية متعددة الأطراف لعملية السلام، بعد أن فقدت الولايات المتحدة دورها كوسيط نزيه للعملية السلمية، ومرجعية وفق القوانين والشرعية الدولية، ضمن اطار زمني محدد لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية".

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