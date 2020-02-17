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"نقابة مربي الدواجن": نصف المزارعين في السجون والبقية تنظر دورها

"نقابة مربي الدواجن": نصف المزارعين في السجون والبقية تنظر دورها
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني مروان الحلو أن الازمات المتراكمة والمتواصلة التي نالت من قطاع مربي الدواجن أدت الى حبس 50% منهم والبقية تنتظر دورها على ذمة قضايا مالية تعصف بمستقبل هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الحلو في تصريح صحفي عقب اجتماع تشاوري اليوم الاثنين بمقر النقابة في مدينة غزة، بهدف الحد من الخسائر التي طالت مربي الدواجن في ظل الازمات المتلاحقة.

وحذر الحلو من تفاقم أزمات قطاع الدواجن في ضوء تدهور الأسعار التي أدت الى زيادة خسائر المزارعين جراء بيع الدواجن بأقل من سعر التكلفة المعروف مما سيؤدي زيادة أعداد المزارعين المتعثرين.

ودعا الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية ووزير الاقتصاد الى رفع ضريبة القيمة المضافة عن الواردات التي تدخل في صلب عمل قطاع الدواجن وفي مقدمتها الأعلاف الى حين صرف التعويضات المستحقة للمزارعين جراء الحروب الاسرائيلية للسماح باستمرار الحياة في هذا القطاع المدمر.

وطالب الجهات الحكومية في غزة لإلزام موزعي الدواجن بالحد الادنى للأسعار بما يضمن مصالح المزارعين والمواطنين وحماية هذا القطاع الغذائي الهام من الانهيار بعد الأزمات الكبيرة التي واجهها خلال السنوات الماضية جراء الحصار والاعتداءات الاسرائيلية والانقسام المؤسساتي وبعض الاحتكارات التجارية التي لا تراعي الظروف الاقتصادية.

وأشا بتعاون السيد النائب العام د. ضياء الدين المدهون ووكيل وزارة العدل د. محمد النحال لجهودهم الطيبة في التخفيف من أزمات مربي الدواجن، داعيا جهات الاختصاص الأخرى الى التعاون مع نقابة مربي الدواجن لوقف الملاحقات القضائية والشرطية للمزارعين إلى حين صرف مستحقات الأضرار وتعافي قطاع الدواجن.

وحضر اللقاء لفيف واسع من مربي الدواجن والوجهاء بالإضافة إلى د. حسن عزام ممثلا لوزارة الزراعة ود. عبد الناصر عواد ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني وممثلي عن مباحث التموين في الوزارتين.




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