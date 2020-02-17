المالكي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد ممثل الاتحاد الأوربي لدى دولة فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

تسلم معالي وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، بعد ظهر اليوم الاثنين، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، نسخة من أوراق اعتماد ممثل الاتحاد الأوربي لدى فلسطين السيد سفين كوهان فون بورغسدورف



في بداية اللقاء رحب الوزير د المالكي بالسيد بورغسدورف. مشيدا بالعلاقات المتميزة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي مثمنا الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوربي للمؤسسات الفلسطينية في مختلف المجالات، داعياً الى تعزيز وتطوير العلاقات بين الجانبين.



بدوره، عبر السفير بورغسدورف عن سعادته بالمهام الجديدة الموكلة اليه، مؤكداً بانه سيعمل بكل طاقاته من اجل تعزيز وتطوير العلاقات مع فلسطين مشيرا الى استمرار الاتحاد الاوربي بتقديم الدعم للشعب والحكومة الفلسطينية.

وفي الختام تمنى الوزير د المالكي للسيد بورغسدورف النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً الى ان وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.



وحضر مراسم التسليم رئيس المراسم مستشار أول عبير الرمحي ومدير الاعلام طارق عيدة ومن مكتب الوزير سكرتير ثالث دانيا دسوقي.