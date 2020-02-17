الأمم المتحدة تدعو السلطات العراقية إلى منع استخدام القوة ضد المتظاهرين

دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، السلطات العراقية إلى منع استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، وأدانت استخدام "بنادق الصيد" من قبل مجموعات مسلحة لاستهداف المحتجين وقوات الأمن.





وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في بيان اليوم الاثنين، إنها تواصل "تلقي مزاعم موثوقة عن المحتجين المسالمين الذين استهدفوا بواسطة بنادق الصيد على الطريق بين ميدان التحرير وميدان الخيلاني في بغداد مساء 14 و15 و16 فبراير، مما أدى إلى إصابة 50 شخصا على الأقل" وفق (شينخوا).





وأضافت البعثة أنه "بحسب ما ورد، أصيب عدد من أفراد الأمن بواسطة كريات من أسلحة الصيد أو الحجارة أو قنابل المولوتوف".





وتابعت "وردت من مدينة كربلاء جنوب بغداد، أيضا مزاعم حول استخدام مقذوفات مماثلة مما تسبب في إصابة أكثر من 150 محتجا في شهر يناير وحده".





وأدانت بلاسخارت، بشدة، استخدام بنادق الصيد "التي تسببت (مرة أخرى) في أعداد كبيرة من الإصابات في الاحتجاجات الأخيرة"، بحسب البيان.





ودعت المسؤولة الأممية "السلطات إلى منع استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن إساءة استخدام القوة".





وأكدت أن "النمط المستمر لاستخدام القوة المفرطة، مع وجود جماعات مسلحة يتم تحديدها بشكل غامض وولاءات غير واضحة، يمثل مصدر قلق أمني خطيرا يجب معالجته بشكل عاجل وحاسم، ويجب حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات".





ويشهد العراق احتجاجات متواصلة منذ مطلع أكتوبر من العام 2019، دفعت حكومة عادل عبدالمهدي، للاستقالة، فيما أسفرت أعمال عنف رافقت التظاهرات عن سقوط 544 قتيلا و23700 جريح، بينهم عدد من أفراد قوات الأمن.

رام الله - دنيا الوطن