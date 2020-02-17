استئناف تشغيل مطار حلب الدولي وبرمجة رحلات منه إلى القاهرة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير النقل السوري علي حمود، يوم الاثنين، استئناف تشغيل مطار حلب الدولي، لافتاً إلى أن يوم الأربعاء المقبل ستقلع أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب.



وأشار حمود، إلى أنه ستتم برمجة رحلات إلى القاهرة، ودمشق خلال الأيام القليلة القادمة وفق (روسيا اليوم).



ومطار حلب الدولي أو مطار النيرب، يعد ثاني أكبر مطار دولي في سوريا بعد مطار العاصمة دمشق، ويقع على بعد 10 كم من وسط مدينة حلب أكبر المدن السورية.