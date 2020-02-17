عاجل

  • مجلس الوزراء: نستغرب إصرار نقابة الأطباء على الإضراب ومطالبتهم بعلاوة 200%

عربي

استئناف تشغيل مطار حلب الدولي وبرمجة رحلات منه إلى القاهرة

استئناف تشغيل مطار حلب الدولي وبرمجة رحلات منه إلى القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
 أعلن وزير النقل السوري علي حمود، يوم الاثنين، استئناف تشغيل مطار حلب الدولي، لافتاً إلى أن يوم الأربعاء المقبل ستقلع أول رحلة جوية من دمشق إلى حلب.

وأشار حمود، إلى أنه ستتم برمجة رحلات إلى القاهرة، ودمشق خلال الأيام القليلة القادمة وفق (روسيا اليوم).

ومطار حلب الدولي أو مطار النيرب، يعد ثاني أكبر مطار دولي في سوريا بعد مطار العاصمة دمشق، ويقع على بعد 10 كم من وسط مدينة حلب أكبر المدن السورية.

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة تدعو السلطات العراقية إلى منع استخدام القوة ضد المتظاهرين

الأمم المتحدة تدعو السلطات العراقية إلى منع استخدام القوة ضد المتظاهرين

وفد من &#34;الجنائية الدولية&#34; يصل الخرطوم لبحث مسألة تسليم البشير

وفد من "الجنائية الدولية" يصل الخرطوم لبحث مسألة تسليم البشير

&#34;الصحة&#34; العراقية: من تم إجلاؤهم من الصين غير مصابين بـ (كورونا)

"الصحة" العراقية: من تم إجلاؤهم من الصين غير مصابين بـ (كورونا)

الإمارات تكشف عن خطوة تاريخية &#34;مهمة&#34; تحدث للمرة الأولى بالمنطقة العربية

الإمارات تكشف عن خطوة تاريخية "مهمة" تحدث للمرة الأولى بالمنطقة العربية

أبو الغيط: الإسرائيليون قد يكررون تجربة ياسر عرفات مع أبو مازن

أبو الغيط: الإسرائيليون قد يكررون تجربة ياسر عرفات مع أبو مازن

العراق: نمتلك قاعدة بيانات كاملة لبقايا تنظيم الدولة

العراق: نمتلك قاعدة بيانات كاملة لبقايا تنظيم الدولة

ترامب يُوجه دعوة لروسيا بشأن المعارك في إدلب

ترامب يُوجه دعوة لروسيا بشأن المعارك في إدلب

العراق: نرفض الحرب على إيران من قبل الولايات المتحدة

العراق: نرفض الحرب على إيران من قبل الولايات المتحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الزعنون: نُشيد بموقف أندونيسيا من (صفقة القرن)

الزعنون: نُشيد بموقف أندونيسيا من (صفقة القرن)

الديمقراطية تدعو القيادة السياسية الفلسطينية لإحداث النقلة النوعية الضرورية بمجابهة (صفقة القرن)

الديمقراطية تدعو القيادة السياسية الفلسطينية لإحداث النقلة النوعية الضرورية بمجابهة (صفقة القرن)

التنمية الاجتماعية: نُدين منع الاحتلال موظفي مكتب البلدة القديمة من تقديم الخدمات

التنمية الاجتماعية: نُدين منع الاحتلال موظفي مكتب البلدة القديمة من تقديم الخدمات

رأفت يستنكر تصريحات نتنياهو بشأن ضم الضفة الغربية

رأفت يستنكر تصريحات نتنياهو بشأن ضم الضفة الغربية

جرافات الاحتلال تهدم غرفة زراعية غرب الخليل

جرافات الاحتلال تهدم غرفة زراعية غرب الخليل

بنك فلسطين يعلن نتائجه المالية للعام 2019 والموجودات تصعد لـ5.2 مليار دولار

بنك فلسطين يعلن نتائجه المالية للعام 2019 والموجودات تصعد لـ5.2 مليار دولار

الاحتلال يجرف 50 دونماً شرق سلفيت لتوسعة مستوطنة

الاحتلال يجرف 50 دونماً شرق سلفيت لتوسعة مستوطنة

شاهد: لحظة إصابة فتى مقدسي برصاص الاحتلال خلال مواجهات في العيسوية

شاهد: لحظة إصابة فتى مقدسي برصاص الاحتلال خلال مواجهات في العيسوية

منوعات

ابنة طلعت زكريا تحرج النجوم: &#34;هذا الفنان الوحيد الذي دعمني بعد وفاة والدي&#34;

ابنة طلعت زكريا تحرج النجوم: "هذا الفنان الوحيد الذي دعمني بعد وفاة والدي"

دينا الشربيني ترقص على أغنية &#34;جامدة بس&#34; لعمرو دياب

دينا الشربيني ترقص على أغنية "جامدة بس" لعمرو دياب

شاهد: لحظة مقتل الدي جي &#34;أندريه إيفانوف&#34;

شاهد: لحظة مقتل الدي جي "أندريه إيفانوف"

كيف احتفل شاروخان في عيد الحب؟

كيف احتفل شاروخان في عيد الحب؟

روبي تنشر صورتها مع شقيقتها كوكي.. والجمهور: &#34;افتكرناها دينا الشربيني&#34;

روبي تنشر صورتها مع شقيقتها كوكي.. والجمهور: "افتكرناها دينا الشربيني"

رامي عياش يكشف تفاصيل إصابته بـ&#34;ورم سرطاني&#34;

رامي عياش يكشف تفاصيل إصابته بـ"ورم سرطاني"

مقدمة &#34;ذا فويس كيدز&#34; تعلن عن قرار صدم جمهورها

مقدمة "ذا فويس كيدز" تعلن عن قرار صدم جمهورها

هاني شاكر يُصدر قرار بمنع مطربي المهرجانات من العمل يشمل محمد رمضان

هاني شاكر يُصدر قرار بمنع مطربي المهرجانات من العمل يشمل محمد رمضان

النيابة المصرية تحسم الجدل حول وفاة هيثم أحمد زكي بقرار نهائي

النيابة المصرية تحسم الجدل حول وفاة هيثم أحمد زكي بقرار نهائي

الطيار المفصول بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني داخل طائرة أيضاً

الطيار المفصول بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني داخل طائرة أيضاً

عربي

الأمم المتحدة تدعو السلطات العراقية إلى منع استخدام القوة ضد المتظاهرين

الأمم المتحدة تدعو السلطات العراقية إلى منع استخدام القوة ضد المتظاهرين

استئناف تشغيل مطار حلب الدولي وبرمجة رحلات منه إلى القاهرة

استئناف تشغيل مطار حلب الدولي وبرمجة رحلات منه إلى القاهرة

وفد من &#34;الجنائية الدولية&#34; يصل الخرطوم لبحث مسألة تسليم البشير

وفد من "الجنائية الدولية" يصل الخرطوم لبحث مسألة تسليم البشير

&#34;الصحة&#34; العراقية: من تم إجلاؤهم من الصين غير مصابين بـ (كورونا)

"الصحة" العراقية: من تم إجلاؤهم من الصين غير مصابين بـ (كورونا)