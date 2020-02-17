شؤون فلسطينية

عشراوي: المجتمع الدولي مطالب بتشكيل تجمع مضاد للقوى المناهضة للقانون الدولي والسلام

عشراوي: المجتمع الدولي مطالب بتشكيل تجمع مضاد للقوى المناهضة للقانون الدولي والسلام
رام الله - دنيا الوطن
قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي: "إن المجتمع الدولي مطالب بتشكيل تجمع مضاد للقوى المناهضة للقانون الدولي والسلام الشامل، يستند الى الحقوق والعدالة ويعمل على تقديم البدائل ويواجه الخطر المحدق الذي يهدد النظام العالمي واحتمالات السلام وينهي الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي".

جاء ذلك خلال استقبالها اليوم الاثنين، في مقر منظمة التحرير برام الله، وفداً برلمانياً بريطانياً رفيع المستوى، ضم أعضاء برلمانيين من حزب المحافظين البريطاني برئاسة توبياس إلوود، حيث جرى بحث المتغيرات السياسية الإقليمية والدولية، والخطر الوجودي الذي يهدد القضية الفلسطينية، بالإضافة الى مناقشة الإستراتيجية الفلسطينية المستقبلية.

واستعرضت عشراوي خلال اللقاء، آخر المستجدات السياسية بما في ذلك إصرار القيادة والشعب الفلسطيني على رفض الخطة الأمريكية باعتبارها مجحفة ومنحازة وتنتهك القانون الدولي والحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وشددت على أهمية المواقف المناهضة لـ" صفقة القرن" والتي صدرت عن معظم دول مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول الاتحاد الإفريقي ودول عدم الانحياز، معتبرة ذلك ردا واضحا على سياسة ترمب ونتنياهو الشعبوية والعنصرية والسلطوية القائمة على تهديد السلم والأمن الدوليين وانتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقالت: "لقد قدمت منظمة التحرير تاريخيا تنازلات مؤلمة والتزمت بالقرارات الأممية ومبادرة السلام العربية، وأن مطالبتها بالتعاطي مع ما هو مطروح او ايجاد بديل له يعد إجحافا وظلما، وهنا تقع المسؤولية على عاتق دول العالم اجمع بما في ذلك بريطانيا لتشكيل تجمع دولي مضاد للقوى المناهضة للقانون الدولي والسلام.

 كما وتطرقت لممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ومواصلتها حصار قطاع غزة وتكريس نهجها العنصري الاستيطاني الاستعماري القائم على سرقة الأرض والموارد والمقدرات وخصوصا في القدس المحتلة ومنطقة الأغوار.  وأكدت على أن نظام الحكم في إسرائيل لا يعرف سوى لغة العنف والسرقة والكذب والتشويه ويعمل بشكل ممنهج  ومتواصل على تمرير وفرض اسرائيل الكبرى.

وتحدثت عشراوي في نهاية لقائها عن الواقع الفلسطيني الداخلي والتوجه الفلسطيني الجاد لإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات العامة في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، ودعت في هذا الصدد بريطانيا لدعم الانتخابات والتدخل لإنجاحها وتهيئة الظروف المناسبة لها وخصوصا في القدس المحتلة في ظل مواصلة دولة الاحتلال انتهاكاتها للاتفاقات الموقعة وللقانون الدولي والدولي الإنساني، كما لفتت الى دور النساء والشباب الفلسطيني وتأثيرهم الفاعل سياسياً واجتماعياً واقتصاديا والمساعي الحقيقية لتعزيز وجودهم في مراكز صنع القرار.

وفي وقت لاحق من اليوم، استقبلت عشراوي في مكتبها ممثل استراليا لدى دولة فلسطين السيد مارك بيلي حيث جرى مراجعة العلاقات الفلسطينية الاسترالية، وقالت في هذا الصدد: "نقدر العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والاسترالي وننظر بقلق بالغ تجاه القرارات الرسمية التي اتخذها رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، المناهضة للقانون الدولي ولمبادئ حقوق الإنسان الفلسطيني، ونؤكد على ضرورة نقل حقيقة ما يجري على الأرض لحث الحكومة الاسترالية على مراجعة سياستها والعمل على تصويب قراراتها".

أخبار ذات صلة

&#34;نقابة مربي الدواجن&#34;: نصف المزارعين في السجون والبقية تنظر دورها

"نقابة مربي الدواجن": نصف المزارعين في السجون والبقية تنظر دورها

المالكي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد ممثل الاتحاد الأوربي لدى دولة فلسطين

المالكي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد ممثل الاتحاد الأوربي لدى دولة فلسطين

مجلس الوزراء: نستغرب إصرار نقابة الأطباء على الإضراب ومطالبتهم بعلاوة 200%

مجلس الوزراء: نستغرب إصرار نقابة الأطباء على الإضراب ومطالبتهم بعلاوة 200%

&#34;القوى&#34; و&#34;لجنة المتابعة&#34; تؤكدان الإجماع الفلسطيني الرافض لــ&#34;صفقة القرن&#34;

"القوى" و"لجنة المتابعة" تؤكدان الإجماع الفلسطيني الرافض لــ"صفقة القرن"

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون عملية السلام في الشرق الاوسط

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون عملية السلام في الشرق الاوسط

الزعنون: نُشيد بموقف أندونيسيا من (صفقة القرن)

الزعنون: نُشيد بموقف أندونيسيا من (صفقة القرن)

الديمقراطية تدعو القيادة السياسية الفلسطينية لإحداث النقلة النوعية الضرورية بمجابهة (صفقة القرن)

الديمقراطية تدعو القيادة السياسية الفلسطينية لإحداث النقلة النوعية الضرورية بمجابهة (صفقة القرن)

قيادي بحماس: خطابات الرئيس العاطفية لا يمكن أن تساهم بالوصول إلى مصالحة

قيادي بحماس: خطابات الرئيس العاطفية لا يمكن أن تساهم بالوصول إلى مصالحة

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

&#34;نقابة مربي الدواجن&#34;: نصف المزارعين في السجون والبقية تنظر دورها

"نقابة مربي الدواجن": نصف المزارعين في السجون والبقية تنظر دورها

الزعنون: نُشيد بموقف أندونيسيا من (صفقة القرن)

الزعنون: نُشيد بموقف أندونيسيا من (صفقة القرن)

الديمقراطية تدعو القيادة السياسية الفلسطينية لإحداث النقلة النوعية الضرورية بمجابهة (صفقة القرن)

الديمقراطية تدعو القيادة السياسية الفلسطينية لإحداث النقلة النوعية الضرورية بمجابهة (صفقة القرن)

التنمية الاجتماعية: نُدين منع الاحتلال موظفي مكتب البلدة القديمة من تقديم الخدمات

التنمية الاجتماعية: نُدين منع الاحتلال موظفي مكتب البلدة القديمة من تقديم الخدمات

رأفت يستنكر تصريحات نتنياهو بشأن ضم الضفة الغربية

رأفت يستنكر تصريحات نتنياهو بشأن ضم الضفة الغربية

جرافات الاحتلال تهدم غرفة زراعية غرب الخليل

جرافات الاحتلال تهدم غرفة زراعية غرب الخليل

بنك فلسطين يعلن نتائجه المالية للعام 2019 والموجودات تصعد لـ5.2 مليار دولار

بنك فلسطين يعلن نتائجه المالية للعام 2019 والموجودات تصعد لـ5.2 مليار دولار

الاحتلال يجرف 50 دونماً شرق سلفيت لتوسعة مستوطنة

الاحتلال يجرف 50 دونماً شرق سلفيت لتوسعة مستوطنة

منوعات

ابنة طلعت زكريا تحرج النجوم: &#34;هذا الفنان الوحيد الذي دعمني بعد وفاة والدي&#34;

ابنة طلعت زكريا تحرج النجوم: "هذا الفنان الوحيد الذي دعمني بعد وفاة والدي"

دينا الشربيني ترقص على أغنية &#34;جامدة بس&#34; لعمرو دياب

دينا الشربيني ترقص على أغنية "جامدة بس" لعمرو دياب

شاهد: لحظة مقتل الدي جي &#34;أندريه إيفانوف&#34;

شاهد: لحظة مقتل الدي جي "أندريه إيفانوف"

كيف احتفل شاروخان في عيد الحب؟

كيف احتفل شاروخان في عيد الحب؟

روبي تنشر صورتها مع شقيقتها كوكي.. والجمهور: &#34;افتكرناها دينا الشربيني&#34;

روبي تنشر صورتها مع شقيقتها كوكي.. والجمهور: "افتكرناها دينا الشربيني"

رامي عياش يكشف تفاصيل إصابته بـ&#34;ورم سرطاني&#34;

رامي عياش يكشف تفاصيل إصابته بـ"ورم سرطاني"

مقدمة &#34;ذا فويس كيدز&#34; تعلن عن قرار صدم جمهورها

مقدمة "ذا فويس كيدز" تعلن عن قرار صدم جمهورها

هاني شاكر يُصدر قرار بمنع مطربي المهرجانات من العمل يشمل محمد رمضان

هاني شاكر يُصدر قرار بمنع مطربي المهرجانات من العمل يشمل محمد رمضان

النيابة المصرية تحسم الجدل حول وفاة هيثم أحمد زكي بقرار نهائي

النيابة المصرية تحسم الجدل حول وفاة هيثم أحمد زكي بقرار نهائي

الطيار المفصول بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني داخل طائرة أيضاً

الطيار المفصول بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني داخل طائرة أيضاً

عربي

الأمم المتحدة تدعو السلطات العراقية إلى منع استخدام القوة ضد المتظاهرين

الأمم المتحدة تدعو السلطات العراقية إلى منع استخدام القوة ضد المتظاهرين

استئناف تشغيل مطار حلب الدولي وبرمجة رحلات منه إلى القاهرة

استئناف تشغيل مطار حلب الدولي وبرمجة رحلات منه إلى القاهرة

وفد من &#34;الجنائية الدولية&#34; يصل الخرطوم لبحث مسألة تسليم البشير

وفد من "الجنائية الدولية" يصل الخرطوم لبحث مسألة تسليم البشير

&#34;الصحة&#34; العراقية: من تم إجلاؤهم من الصين غير مصابين بـ (كورونا)

"الصحة" العراقية: من تم إجلاؤهم من الصين غير مصابين بـ (كورونا)