وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون عملية السلام في الشرق الاوسط

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رام الله - دنيا الوطن

ناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، في اجتماعهم الشهري الرسمي، عملية السلام بالشرق الاوسط، والملف الليبي والعلاقات الأوروبية مع أفريقيا والهند.



وقال مصدر دبلوماسي في سفارة دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية الدول الاعضاء بالاتحاد الأوروبي، اتفقوا خلال الاجتماع على مناقشة رؤية الاتحاد الاستراتيجية على ضوء "صفقة القرن" الأميركية، وسبل تفعيل اللجنة الرباعية الدولية، في اجتماعهم القادم في شهر آذار المقبل وفق (وكالة الأنباء الرسمية).