الزعنون: نُشيد بموقف أندونيسيا من (صفقة القرن)

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بمواقف أندونيسيا من (صفقة القرن) الأمريكية، خلال إطلاعه وفدا برلمانيا إندونيسيا من مجلسي الاعيان والنواب برئاسة النائب إبراهيم ليانتو، على مخاطر الصفقة القرن على الحقوق الفلسطينية في العودة والدولة بعاصمتها مدينة القدس والإجراءات التهويدية الخطيرة التي تجري بوتيرة متسارعة لمدينتي القدس والخليل.



جاء ذلك خلال استقبال الزعنون لوفد برلماني اندونيسي اليوم، في مقر المجلس الوطني في العاصمة الأردنية عمان، بحضور نائبه الأب قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس محمد صبيح، ورئيس اللجنة السياسية في المجلس خالد مسمار، وعضو المجلس

عمر حمايل.



كما قدم الزعنون شرحا حول التحضيرات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لإجراء انتخابات عامة في الاراضي الفلسطينية وفي مقدمتها مدينة القدس، ومحاولات إسرائيل عرقلة ذلك، مؤكدا على موقف القيادة الفلسطينية بانه لا انتخابات دون القدس ولا انتخابات دون ان ينتخب اهل القدس بها.



وثمن الزعنون مواقف اندونيسيا الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والدعم السياسي والمادي للشعب الفلسطيني واخره تبرع الشعب والحكومة الاندونيسية ببناء مستشفى في مدينة الخليل.



بدوره، أكد رئيس الوفد الإندونيسي إبراهيم ليانتو على مواقف بلاده المبدئية تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات الاخوية الفلسطينية الإندونيسية المتجذرة منذ نال الشعب الإندونيسي استقلاله من عام 1946، وضرورة تعميقها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبي.



وأكد أن موقف اندونيسيا "حكومة وبرلمانا وشعبا" رافض لصفقة القرن والتطبيع مع اسرائيل، والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها اقامة دولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.