شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدعو القيادة السياسية الفلسطينية لإحداث النقلة النوعية الضرورية بمجابهة (صفقة القرن)

الديمقراطية تدعو القيادة السياسية الفلسطينية لإحداث النقلة النوعية الضرورية بمجابهة (صفقة القرن)
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الجبهة الديمقراطية، لتحرير فلسطين، من خطورة تصريحات رئيس حكومة الإحتلال، بنيامين نتنياهو في إدعائه أمام المستوطنين أن أراضي الوطن في الضفة الغربية، في إعلان واضح عن شطبه من الخارطة ولاحقاً من الوجود وطناً اسمه فلسطين.

وقالت الجبهة، في بيان لها اليوم الاثنين، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "إن تصريحات نتنياهو تأتي متوافقة في التوقيت والتخطيط مع إنطلاق أعمال اللجنة الأميركية – الإسرائيلية المشتركة لرسم خرائط ضم الضفة إلى دولة الإحتلال، وبناء واقع استعماري إحتلالي جديد، بقوة الأمر الواقع، لفرضه على شعبنا، وعلى المنطقة والرأي العام العالمي، في إطار تطبيقات (رؤية ترامب)".

وحذرت الجبهة أن طريق نتنياهو نحو تحقيق أهدافه، سوف يظل مفتوحاً، ودون عقبات جدية مادام الرفض الرسمي، بشكل خاص، يقف عند حدود الرفض الكلامي واللفظي، وعند حدود التحرك الدبلوماسي ولا ينتقل إلى رفض ميداني، في الإشتباك اليومي، بكل السبل والوسائل، مع قوات الإحتلال، وقطعان المستوطنين، وخطط الإستعمار الإستيطاني، التي لم تعد مجهولة، وباتت معلومة للقاصي والداني.

وأكدت الجبهة أن بإمكان شعبنا أن يحول حديث نتنياهو إلى مجرد هذيان سياسي، وبإمكانه أن يحطم له خططه الاستعمارية الاستيطانية، إذا ما توفرت له عناصر القوة التي من شأنها أن تحرره من قيود أوسلو وارتباطاته، وفي مقدمة ذلك وقف التنسيق الأمني، الذي تؤكد السلطة في تصريحاتها المعلنة أنه مازال ساري المفعول حتى الآن، رغم سلسلة القرارات على أعلى المستويات القيادية الفلسطينية، لوقف العمل باتفاقيات أوسلو، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي.

وأبدت الجبهة دهشتها الشديدة أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مجرد اجتماع تشاوري، لا تتجاوز أعماله الدردشة وتبادل الآراء، دون أي قرار فاعل وملزم، في الوقت الذي تبادر فيه اللجنة المشتركة الأميركية – الإسرائيلية في رسم خطط الضم، وفي الوقت الذي تجتمع فيه حكومة الاحتلال، لتؤكد خطتها العملية في التهام الأرض الفلسطينية كاملة، ونزع هويتها الوطنية، والإصرار على إطلاق إسم إسرائيل عليها.

وخلصت الجبهة إلى أن سياسة المراوحة في المكان، دون التقدم خطوات إلى الأمام على طريق المجابهة في الميدان، وفي المحافل الدولية، ودون التحرر من قيود أوسلو، ودون وقف الرهان على إمكانية مباشرة لاستئناف مفاوضات أثبتت عبثيتها القاتلة، فإن مصير المشروع الوطني، ومصير قضيتنا وحقوق شعبنا، سوف تحيط بها المزيد من المخاطر الكبرى لذا بات على القيادة الرسمية في الحالة الوطنية الفلسطينية إحداث النقلة المطلوبة في المجابهة، بالبناء على الإجماع الوطني في رفض رؤية ترامب، وعلى التأييد العربي والإسلامي والدولي لحقوق شعبنا المشروعة، في خطوات حدها الأدنى، سحب الإعتراف بدولة الإحتلال، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي، وإعادة ترتيب الصف الوطني، بما ينسجم مع سياسة المجابهة الجديدة.

أخبار ذات صلة

الزعنون: نُشيد بموقف أندونيسيا من (صفقة القرن)

الزعنون: نُشيد بموقف أندونيسيا من (صفقة القرن)

قيادي بحماس: خطابات الرئيس العاطفية لا يمكن أن تساهم بالوصول إلى مصالحة

قيادي بحماس: خطابات الرئيس العاطفية لا يمكن أن تساهم بالوصول إلى مصالحة

التنمية الاجتماعية: نُدين منع الاحتلال موظفي مكتب البلدة القديمة من تقديم الخدمات

التنمية الاجتماعية: نُدين منع الاحتلال موظفي مكتب البلدة القديمة من تقديم الخدمات

سلطات الاحتلال تُقرر تقليص عدد أرغفة الخبز المقدمة للأسرى

سلطات الاحتلال تُقرر تقليص عدد أرغفة الخبز المقدمة للأسرى

شركة بدري وهنية تشارك بمعرض (جلف فود) لعام 2020 بدورته الخامسة والعشرين

شركة بدري وهنية تشارك بمعرض (جلف فود) لعام 2020 بدورته الخامسة والعشرين

تعميم &#34;مهم&#34; من وزيرة الصحة بشأن فايروس (كورونا)

تعميم "مهم" من وزيرة الصحة بشأن فايروس (كورونا)

الصحة بغزة: لم يصل أيّ مواطن من الصين ليتم حجره في (معبر رفح)

الصحة بغزة: لم يصل أيّ مواطن من الصين ليتم حجره في (معبر رفح)

الاحتلال يعثر على جثة فلسطيني زعم أنه نفذ عملية إطلاق نار برام الله

الاحتلال يعثر على جثة فلسطيني زعم أنه نفذ عملية إطلاق نار برام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الزعنون: نُشيد بموقف أندونيسيا من (صفقة القرن)

الزعنون: نُشيد بموقف أندونيسيا من (صفقة القرن)

الديمقراطية تدعو القيادة السياسية الفلسطينية لإحداث النقلة النوعية الضرورية بمجابهة (صفقة القرن)

الديمقراطية تدعو القيادة السياسية الفلسطينية لإحداث النقلة النوعية الضرورية بمجابهة (صفقة القرن)

التنمية الاجتماعية: نُدين منع الاحتلال موظفي مكتب البلدة القديمة من تقديم الخدمات

التنمية الاجتماعية: نُدين منع الاحتلال موظفي مكتب البلدة القديمة من تقديم الخدمات

رأفت يستنكر تصريحات نتنياهو بشأن ضم الضفة الغربية

رأفت يستنكر تصريحات نتنياهو بشأن ضم الضفة الغربية

جرافات الاحتلال تهدم غرفة زراعية غرب الخليل

جرافات الاحتلال تهدم غرفة زراعية غرب الخليل

بنك فلسطين يعلن نتائجه المالية للعام 2019 والموجودات تصعد لـ5.2 مليار دولار

بنك فلسطين يعلن نتائجه المالية للعام 2019 والموجودات تصعد لـ5.2 مليار دولار

الاحتلال يجرف 50 دونماً شرق سلفيت لتوسعة مستوطنة

الاحتلال يجرف 50 دونماً شرق سلفيت لتوسعة مستوطنة

شاهد: لحظة إصابة فتى مقدسي برصاص الاحتلال خلال مواجهات في العيسوية

شاهد: لحظة إصابة فتى مقدسي برصاص الاحتلال خلال مواجهات في العيسوية

منوعات

ابنة طلعت زكريا تحرج النجوم: &#34;هذا الفنان الوحيد الذي دعمني بعد وفاة والدي&#34;

ابنة طلعت زكريا تحرج النجوم: "هذا الفنان الوحيد الذي دعمني بعد وفاة والدي"

دينا الشربيني ترقص على أغنية &#34;جامدة بس&#34; لعمرو دياب

دينا الشربيني ترقص على أغنية "جامدة بس" لعمرو دياب

شاهد: لحظة مقتل الدي جي &#34;أندريه إيفانوف&#34;

شاهد: لحظة مقتل الدي جي "أندريه إيفانوف"

كيف احتفل شاروخان في عيد الحب؟

كيف احتفل شاروخان في عيد الحب؟

روبي تنشر صورتها مع شقيقتها كوكي.. والجمهور: &#34;افتكرناها دينا الشربيني&#34;

روبي تنشر صورتها مع شقيقتها كوكي.. والجمهور: "افتكرناها دينا الشربيني"

رامي عياش يكشف تفاصيل إصابته بـ&#34;ورم سرطاني&#34;

رامي عياش يكشف تفاصيل إصابته بـ"ورم سرطاني"

مقدمة &#34;ذا فويس كيدز&#34; تعلن عن قرار صدم جمهورها

مقدمة "ذا فويس كيدز" تعلن عن قرار صدم جمهورها

هاني شاكر يُصدر قرار بمنع مطربي المهرجانات من العمل يشمل محمد رمضان

هاني شاكر يُصدر قرار بمنع مطربي المهرجانات من العمل يشمل محمد رمضان

النيابة المصرية تحسم الجدل حول وفاة هيثم أحمد زكي بقرار نهائي

النيابة المصرية تحسم الجدل حول وفاة هيثم أحمد زكي بقرار نهائي

الطيار المفصول بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني داخل طائرة أيضاً

الطيار المفصول بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني داخل طائرة أيضاً

عربي

وفد من &#34;الجنائية الدولية&#34; يصل الخرطوم لبحث مسألة تسليم البشير

وفد من "الجنائية الدولية" يصل الخرطوم لبحث مسألة تسليم البشير

&#34;الصحة&#34; العراقية: من تم إجلاؤهم من الصين غير مصابين بـ (كورونا)

"الصحة" العراقية: من تم إجلاؤهم من الصين غير مصابين بـ (كورونا)

الإمارات تكشف عن خطوة تاريخية &#34;مهمة&#34; تحدث للمرة الأولى بالمنطقة العربية

الإمارات تكشف عن خطوة تاريخية "مهمة" تحدث للمرة الأولى بالمنطقة العربية

أبو الغيط: الإسرائيليون قد يكررون تجربة ياسر عرفات مع أبو مازن

أبو الغيط: الإسرائيليون قد يكررون تجربة ياسر عرفات مع أبو مازن