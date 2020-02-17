التنمية الاجتماعية: نُدين منع الاحتلال موظفي مكتب البلدة القديمة من تقديم الخدمات

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة التنمية الاجتماعية منع قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، موظفي مكتب التنمية بالبلدة القديمة بالخليل تقديم الخدمات للمستفيدين.وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال المتواجده في البلدة القديمة منعت الموظفين من زيارة وتفقد مشاريع التمكين الاقتصادي التابعة لها في البدة القديمة.وقال مديرعام مديرية التنمية الاجتماعية خالد اطميزي "قامت قوات الاحتلال وعبر بواباتها وجنودها منعت الموظفين من القيام بعملهم".واكد اطميزي على مواصلة المديرية عملها وتحديدا في مكتب البلدة القديمة، لتقديم الخدمات في الميدان لتعزيز صمود اهلنا في البلدة القديمة.