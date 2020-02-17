شؤون فلسطينية

شركة بدري وهنية تشارك بمعرض (جلف فود) لعام 2020 بدورته الخامسة والعشرين

شركة بدري وهنية تشارك بمعرض (جلف فود) لعام 2020 بدورته الخامسة والعشرين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تشارك شركة بدري وهنية للبن والبهارات في معرض جلف فود 2020، بدورته الخامسة والعشرين، المنعقد في الفترة من 16 شباط وحتى 20 شباط  الجاري، على أرض المعارض في دبي، ويعد المعرض أهم ملتقى للشركات الرائدة في القطاع الغذائي حول العالم، حيث تجاوز عدد زوار المعرض في اليوم الأول 100 ألف زائر من 200 دولة حول العالم.

وتهدف الشركات من خلال المشاركة في المعرض إلى فتح أسواق جديدة في العالم، تحديداً في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أسيا.

تشارك شركة بدري وهنية في المعرض بهدف الترويج لمنتجاتها تحقيقاً لتصدير المنتج الوطني خارج حدود قطاع غزة، ولجميع دول العالم. حيث تقوم بعرض منتجاتها من البن والبهارات، والتوابل داخل المعرض، بصورة تعبر عن الثقافة الفلسطينية، كما وتقوم بتعريف الزوار على معايير وضوابط الجودة المتبعة في عمليات التصنيع والتغليف، بالإضافة لخدمات العناية بالزبائن، والسعي الدائم من أجل تحقيق الرضا لدى زبائنها، بإتباع سياسات التطوير والتجديد والإبداع.

تعتبر شركة بدري وهنية هذه التجربة فرصة ذهبية لها من أجل تبادل الخبرات مع نظائرها من الشركات العالمية، ولترك بصمة فلسطينية في أذهان عالم الصناعة الغذائية العالمي، كما وتشجع الشركات الصناعية المحلية لخوض هذه التجرية، والمشاركة في مثل هذه المعارض والمؤتمرات التي تعزز اسم فلسطين وتبرز قدراتها الإقتصادية والصناعية.

كما يجدر الإشارة إلى أن شركة بدري وهنية هي الشركة الفلسطينية الوحيدة المشاركة هذا العام من قطاع غزة.

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