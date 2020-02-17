تعميم "مهم" من وزيرة الصحة بشأن فايروس (كورونا)





وأكدت وزارة الصحة خلو فلسطين من أي إصابة بفايروس (كورونا) الذي قتل أكثر من 1000 شخص في الصين حتى اللحظة.





وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت البدء باجراءات الحجر الصحي للعائدين من الصين داخل معبر رفح.













خاص دنيا الوطنجددت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تأكيدها على أن أي مواطن يصاب بـ "وباء"، سيعالج في مرافق الوزارة مجاناً.وقالت الوزراة في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن الوزيرة مي الكيلة أصدرت تعميماً بأنه "أي حالة مشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا) يتم استقبالها وعلاجها في مرافق الوزارة مجاناً حتى لو كانت بلا تأمين صحي".