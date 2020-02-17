وفد من "الجنائية الدولية" يصل الخرطوم لبحث مسألة تسليم البشير

الرئيس السوداني عمر البشير

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن يصل وفد من المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، لبحث مسألة تسليم الرئيس السابق، عمر حسن البشير، وفق ما نقلت قناة (العربية).



وكان رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، تعهد بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، بشأن البشير.



وأصدرت المحكمة، قبل عدة سنوات، مذكرة اعتقال‭ ‬لم تنفذ للبشير، متهمة إياه بارتكاب ‬جرائم حرب وإبادة‭ ‬جماعية في إقليم دارفور.



ويقبع البشير داخل السجن منذ الإطاحة به، وسط احتجاجات حاشدة العام الماضي، وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية إلى جانب أربعة مسؤولين سودانيين آخرين، في اتهامات تتعلق بأعمال وحشية ارتكبت في دارفور.