الاحتلال يعثر على جثة فلسطيني زعم أنه نفذ عملية إطلاق نار برام الله
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين: إنه تم العثور على جثة شاب فلسطيني، يدعي أنه نفذ عملية إطلاق نار قرب (دوليف) برام الله، قبل نحو عشرة أيام.
وقال في تصريح مقتضب عبر (تويتر): إن "قوات الجيش عثرت قبل قليل على جثة، يشتبه أنها تعود للفلسطيني منفذ عملية إطلاق النار قرب (دوليف) في السادس من شباط/ فبراير الماضي.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين: إنه تم العثور على جثة شاب فلسطيني، يدعي أنه نفذ عملية إطلاق نار قرب (دوليف) برام الله، قبل نحو عشرة أيام.
وقال في تصريح مقتضب عبر (تويتر): إن "قوات الجيش عثرت قبل قليل على جثة، يشتبه أنها تعود للفلسطيني منفذ عملية إطلاق النار قرب (دوليف) في السادس من شباط/ فبراير الماضي.
ولم يذكر المتحدث الإسرائيلي، عن مكان الذي وجدت فيه الجثة، فيما لم تتحدث المصادر الطبية الفلسطينية عن الحدث.
وأصيب جندي إسرائيلي بجروح وصفت بالطفيفة، في عملية إطلاق نار، وقعت بعد ظهر يوم الخميس، في السادس من شباط/ فبراير الماضي، قرب موقع عسكري تابع لقوات الاحتلال غربي رام الله في الضفة الغربية.
وأصيب جندي إسرائيلي بجروح وصفت بالطفيفة، في عملية إطلاق نار، وقعت بعد ظهر يوم الخميس، في السادس من شباط/ فبراير الماضي، قرب موقع عسكري تابع لقوات الاحتلال غربي رام الله في الضفة الغربية.
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