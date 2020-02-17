شؤون فلسطينية

رأفت يستنكر تصريحات نتنياهو بشأن ضم الضفة الغربية

رأفت يستنكر تصريحات نتنياهو بشأن ضم الضفة الغربية
صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني، (فدا) صالح رأفت، تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي المتطرف، بنيامين نتنياهو بشأن ضم الضفة الغربية لدولة إسرائيل، ووصفها بأنها تعكس الموقف الحقيقي لقوى اليمين، واليمين المتطرف في إسرائيل.

وأشار رأفت في بيان له، اليوم الاثنين، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، إلى أن هذه التصريحات التي تصدر عن بعض قادة الأحزاب الإسرائيلية، والإجراءات والممارسات العنصرية على الأرض، تأتي في إطار الانتهاك المتعمد والمتواصل لقرارات الشرعية الدولية، كما أنها جزء من حملة المنافسة بين هذه الأحزاب الإسرائيلية؛ لكسب الأصوات في صندوق الاقتراع والذي يدفع ثمنه دائماً شعبنا الفلسطيني في ظل عدم محاسبة ومعاقبة المجتمع الدولي لهذه الدولة المارقة.

وأكد رأفت، أن إسرائيل تستند في إمعانها وتغولها على حقوق الشعب الفلسطيني على الدعم الأمريكي المطلق، والذي زاد من تعقيد الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، مضيفاً: "إن دولة فلسطين لن ترضخ وستواصل العمل في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار من أجل رفض خطة ترامب المعروفة بــ (صفقة القرن)، وكذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي نهاية بيانه، أعرب رأفت عن أمله في أن تعترف الدول الاوربية بدولة فلسطين في القريب العاجل، وأن يعمل المجتمع الدولي من أجل عقد مؤتمر دولي حقيقي للسلام؛ لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية من أجل إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات سيادة، على حدود الرابع من حزيران، بعاصمتها القدس الشرقية، وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، عملاً بالقرار الدولي رقم 194.

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