جرافات الاحتلال تهدم غرفة زراعية غرب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غرفة زراعية وجرفت أرضاً في منطقة الطيبة ببلدة ترقوميا غرب الخليل.



وهدمت قوات الاحتلال، غرفة زراعية، وجرفت مساحة كبيرة، تقدر بخمسة دونمات من الأرض، التي تعود ملكيتها للمواطن إبراهيم دبابسة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).