"الصحة" العراقية: من تم إجلاؤهم من الصين غير مصابين بـ (كورونا)





وأضاف: أن "جميع الطلبة الذين تم إجلاؤهم من الصين مؤخراً، ووضعهم في الحجر الصحي، لم نعثر فيهم على حاملين لفيروس (كورونا) ولم يتم الاشتباه بحالات معينة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وأجلت الحكومة العراقية قبل أسبوعين 58 مواطناً، أغلبهم طلبة جامعات مع عوائلهم كانوا في مدينة ووهان الصينية، ووضعتهم في الحجر الصحي، بعد وصولهم إلى البلاد للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس.



وكانت السلطات الصينية، أعلنت اليوم، في بيان ارتفاع حالات الوفاة، جراء فيروس (كورونا) الجديد، إلى 1771، وإصابة 70 ألفاً و548 شخصاً.



وأوضح البيان، أن عدد الوفيات، جراء الفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بلغ 105 أشخاص.

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، أن جميع الطلبة، الذين تم إجلاؤهم من الصين قبل نحو أسبوعين، غير مصابين من بفيروس (كورونا).