دولي

واشنطن توجه دعوة لأفغانستان بشأن مسار عملية السلام مع حركة طالبان

واشنطن توجه دعوة لأفغانستان بشأن مسار عملية السلام مع حركة طالبان
قيادات من حركة طالبان - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، اليوم الاثنين، إلى بذل جهود مشتركة من أجل نجاح مسار عملية السلام مع حركة طالبان.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى تشكّل فرصة جيدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة 40 عاما في أفغانستان وتحقيق الاستقرار فيها، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول) الرسمية.

وأضاف: "يجب تقييم هذه الفرصة بشكل جيد، ويجب أن نعمل سوية من أجل أن يتكلل مسار السلام مع طالبان بالنجاح".

وأكد خليل زاد أنه تم التحضير لبدء محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، مشددا على ضرورة عدم إساءة استخدام المسار.

وكان مسؤول في الخارجية الأمريكية كشف عن توصل بلاده إلى وقف لإطلاق النار مدته سبعة أيام مع حركة طالبان.

أخبار ذات صلة

رفلين: الحفاظ على الحلف الاستراتيجي الإسرائيلي الأمريكي ضرورة

رفلين: الحفاظ على الحلف الاستراتيجي الإسرائيلي الأمريكي ضرورة

الرئاسة الروسية تكشف حقيقة طلب بوتين إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

الرئاسة الروسية تكشف حقيقة طلب بوتين إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

(مكان): إبقاء 12 مسافراً إسرائيلياً على متن سفينة (دايموند برنسيس) في اليابان

(مكان): إبقاء 12 مسافراً إسرائيلياً على متن سفينة (دايموند برنسيس) في اليابان

ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب (كورونا) إلى 1770 والإصابات في تزايد

ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب (كورونا) إلى 1770 والإصابات في تزايد

ترامب فَضّل تصفية بن لادن الصغير لهذا السبب &#34;العجيب&#34;

ترامب فَضّل تصفية بن لادن الصغير لهذا السبب "العجيب"

لدعم مبادرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم

لدعم مبادرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم

كاتس: غانتس يستطيع تشكيل الحكومة في هذه الحالة

كاتس: غانتس يستطيع تشكيل الحكومة في هذه الحالة

نتنياهو يعلن فتح أجواء السودان أمام الطائرات الإسرائيلية

نتنياهو يعلن فتح أجواء السودان أمام الطائرات الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

رأفت يستنكر تصريحات نتنياهو بشأن ضم الضفة الغربية

رأفت يستنكر تصريحات نتنياهو بشأن ضم الضفة الغربية

جرافات الاحتلال تهدم غرفة زراعية غرب الخليل

جرافات الاحتلال تهدم غرفة زراعية غرب الخليل

بنك فلسطين يعلن نتائجه المالية للعام 2019 والموجودات تصعد لـ5.2 مليار دولار

بنك فلسطين يعلن نتائجه المالية للعام 2019 والموجودات تصعد لـ5.2 مليار دولار

الاحتلال يجرف 50 دونماً شرق سلفيت لتوسعة مستوطنة

الاحتلال يجرف 50 دونماً شرق سلفيت لتوسعة مستوطنة

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة تُعلن تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأمن الغذائي في القطاع

"الاقتصاد" بغزة تُعلن تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأمن الغذائي في القطاع

طالع: أسماء المسافرين عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الثلاثاء

طالع: أسماء المسافرين عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الثلاثاء

الخواجا: تفعيل لجان المقاطعة المحلية لمنتجات الاحتلال الزراعية خلال يومين

الخواجا: تفعيل لجان المقاطعة المحلية لمنتجات الاحتلال الزراعية خلال يومين

الخضري: حصار غزة يرفع نسب البطالة بين الشباب إلى 70%

الخضري: حصار غزة يرفع نسب البطالة بين الشباب إلى 70%

منوعات

كيف احتفل شاروخان في عيد الحب؟

كيف احتفل شاروخان في عيد الحب؟

روبي تنشر صورتها مع شقيقتها كوكي.. والجمهور: &#34;افتكرناها دينا الشربيني&#34;

روبي تنشر صورتها مع شقيقتها كوكي.. والجمهور: "افتكرناها دينا الشربيني"

رامي عياش يكشف تفاصيل إصابته بـ&#34;ورم سرطاني&#34;

رامي عياش يكشف تفاصيل إصابته بـ"ورم سرطاني"

مقدمة &#34;ذا فويس كيدز&#34; تعلن عن قرار صدم جمهورها

مقدمة "ذا فويس كيدز" تعلن عن قرار صدم جمهورها

هاني شاكر يُصدر قرار بمنع مطربي المهرجانات من العمل يشمل محمد رمضان

هاني شاكر يُصدر قرار بمنع مطربي المهرجانات من العمل يشمل محمد رمضان

النيابة المصرية تحسم الجدل حول وفاة هيثم أحمد زكي بقرار نهائي

النيابة المصرية تحسم الجدل حول وفاة هيثم أحمد زكي بقرار نهائي

الطيار المفصول بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني داخل طائرة أيضاً

الطيار المفصول بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني داخل طائرة أيضاً

إعلامي سوري يُطالب بإعادة تمثيل جريمة فيلا نانسي عجرم باستخدام مادة &#34;اللومينول&#34;

إعلامي سوري يُطالب بإعادة تمثيل جريمة فيلا نانسي عجرم باستخدام مادة "اللومينول"

محمد رمضان يسخر من دعوات مقاطعته بتعليق ناري

محمد رمضان يسخر من دعوات مقاطعته بتعليق ناري

عمرو دياب يتحدث عن هدية دينا الشربيني له في &#34;عيد الحب&#34;

عمرو دياب يتحدث عن هدية دينا الشربيني له في "عيد الحب"

عربي

وفد من &#34;الجنائية الدولية&#34; يصل الخرطوم لبحث مسألة تسليم البشير

وفد من "الجنائية الدولية" يصل الخرطوم لبحث مسألة تسليم البشير

&#34;الصحة&#34; العراقية: من تم إجلاؤهم من الصين غير مصابين بـ (كورونا)

"الصحة" العراقية: من تم إجلاؤهم من الصين غير مصابين بـ (كورونا)

الإمارات تكشف عن خطوة تاريخية &#34;مهمة&#34; تحدث للمرة الأولى بالمنطقة العربية

الإمارات تكشف عن خطوة تاريخية "مهمة" تحدث للمرة الأولى بالمنطقة العربية

أبو الغيط: الإسرائيليون قد يكررون تجربة ياسر عرفات مع أبو مازن

أبو الغيط: الإسرائيليون قد يكررون تجربة ياسر عرفات مع أبو مازن