واشنطن توجه دعوة لأفغانستان بشأن مسار عملية السلام مع حركة طالبان

قيادات من حركة طالبان - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، اليوم الاثنين، إلى بذل جهود مشتركة من أجل نجاح مسار عملية السلام مع حركة طالبان.



وأشار المبعوث الأمريكي إلى تشكّل فرصة جيدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة 40 عاما في أفغانستان وتحقيق الاستقرار فيها، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول) الرسمية.



وأضاف: "يجب تقييم هذه الفرصة بشكل جيد، ويجب أن نعمل سوية من أجل أن يتكلل مسار السلام مع طالبان بالنجاح".



وأكد خليل زاد أنه تم التحضير لبدء محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، مشددا على ضرورة عدم إساءة استخدام المسار.



وكان مسؤول في الخارجية الأمريكية كشف عن توصل بلاده إلى وقف لإطلاق النار مدته سبعة أيام مع حركة طالبان.