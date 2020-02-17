الاحتلال يجرف 50 دونماً شرق سلفيت لتوسعة مستوطنة

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رام الله - دنيا الوطن

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 50 دونماً من أراضي المواطنين في قريتي اسكاكا وياسوف شرق مدينة سلفيت.



وأفاد رئيس مجلس قروي ياسوف، خالد عبية في تصريحات صحفية، أن التجريف جاء لصالح توسيع وتعبيد طرق مستوطنة (نوفي نحمياه) القائمة في الجهة الشرقية من اسكاكا والجنوبية من ياسوف، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).