شؤون فلسطينية

شاهد: لحظة إصابة فتى مقدسي برصاص الاحتلال خلال مواجهات في العيسوية

شاهد: لحظة إصابة فتى مقدسي برصاص الاحتلال خلال مواجهات في العيسوية
الطفل مالك عيسى في مواجهات بالعيسوية
رام الله - دنيا الوطن
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو، يظهر لحظة إصابة الطفل المقدسي، مالك عيسى، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة العيسوية شرق القدس.

وأفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة القضاء الإسرائيلية، لم يقرر بعد، ما إذا كان سيشرع في تحقيق رسمي في ظروف إصابة الفتى في العيساوية بشرقي القدس، قبل يومين أم لا. 

وقد بدأ القسم بفحص ملابسات إصابة الصبي بجروح خطيرة في وجهه خلال استخدام شرطة الاحتلال، وسائل لتفريق المظاهرات خلال مواجهات شهدها الحي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ووفق وسائل إعلام فلسطينية، فإن الفتى عيسى، مهدد بفقدان عينه بعد إصابته برصاص خلال مواجهات في قرية العيسوية قبل يومين.

من جانبه، قال وائل عيسى، والد الفتى: "إن ابنه كان في طريق العودة من المدرسة، وعندما نزل من الحافلة قام الجنود الذين تواجدوا بالمكان بإطلاق عيارات وإصابته في وجهه، ما أسفر عن إصابة عينه اليسرى". 

وتابع قائلاً: "نصلي من أجل شفاء ابننا؛ ليتمكن من ممارسة حياته بشكل طبيعي، لقد تحدثوا معي من قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، وأبلغتهم بما حصل، هنالك شهود على ذلك".

 


 

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