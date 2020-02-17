شاهد: لحظة إصابة فتى مقدسي برصاص الاحتلال خلال مواجهات في العيسوية

ووفق وسائل إعلام فلسطينية، فإن الفتى عيسى، مهدد بفقدان عينه بعد إصابته برصاص خلال مواجهات في قرية العيسوية قبل يومين.



من جانبه، قال وائل عيسى، والد الفتى: "إن ابنه كان في طريق العودة من المدرسة، وعندما نزل من الحافلة قام الجنود الذين تواجدوا بالمكان بإطلاق عيارات وإصابته في وجهه، ما أسفر عن إصابة عينه اليسرى".





وتابع قائلاً: "نصلي من أجل شفاء ابننا؛ ليتمكن من ممارسة حياته بشكل طبيعي، لقد تحدثوا معي من قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، وأبلغتهم بما حصل، هنالك شهود على ذلك".



وقد بدأ القسم بفحص ملابسات إصابة الصبي بجروح خطيرة في وجهه خلال استخدام شرطة الاحتلال، وسائل لتفريق المظاهرات خلال مواجهات شهدها الحي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).