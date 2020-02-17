"الاقتصاد" بغزة تُعلن تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأمن الغذائي في القطاع

منتجات غذائية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، رشدي وادي، عن تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأمن الغذائي في القطاع.



وقال وادي في تصريح صحفي: إن لجنة المتابعة الحكومية، قررت تشكيل لجنة عليا لتنظيم وتطوير نظام الرقابة الغذائية في محافظات غزة، برئاسة الوزارة، وعضوية وزارة الداخلية والأمن الوطني (مباحث التموين)، وزارة الصحة، وزارة الحكم المحلي، وزارة الزراعة، وزارة الاقتصاد الوطني (مؤسسة المواصفات والمقاييس)، كما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.



وذكر، أن الهدف من اللجنة مراقبة ما يدخل إلى قطاع غزة من مواد غذائية وخضروات، ومراقبة السوق المحلي، من أجل الحفاظ على جودة الأغذية والحفاظ على القيمة الشرائية لها، ومنعاً لارتفاع واحتكار الأسعار.