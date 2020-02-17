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شؤون فلسطينية

الهيئة الوطنية لمسيرة العودة تُقرر إجراء تعديل على مسماها

الهيئة الوطنية لمسيرة العودة تُقرر إجراء تعديل على مسماها
الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قررت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة، إجراء تعديل على مسماها لتحمل اسم "الهيئة الوطنية لمسيرة العودة ومواجهة الصفقة" تأكيدًا على الموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة (صفقة القرن).

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، استمرار فعالياتها المختلفة وبفعلها الجماهيري المتعاظم، مواصلةً للفعل الشعبي والجماهيري على المستوى الفلسطيني والقومي، وفي كافة أماكن التواجد والشتات، وفق ما قالت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.

ودعت أبناء شعبنا لتشكيل أوسع حالة من الالتفاف الجماهيري والشعبي، والمشاركة الفاعلة في كافة الفعاليات والأنشطة التي تدعو لها الهيئة.

كما دعت الهيئة الحركات والقوى والأحزاب في البلدان العربية الشقيقة؛ للانتصار لنضال الشعب الفلسطيني من خلال قطع الطريق على الأنظمة العربية الرسمية لكل محاولات تنظيم اللقاءات والمؤتمرات التطبيعية مع العدو الصهيوني.

وأشارت إلى أن "الهجمة الصهيونية الأمريكية" المسعورة تتواصل بحق مسيرة شعبنا النضالية وثوابته الوطنية، في ظل حالة من التخاذل والهوان، حيث تهرول بعض الأنظمة العربية إلى التطبيع مع "الكيان الصهيوني".

وذكرت الهيئة، أن ذلك يشكّل طعنة في ظهر نضال شعبنا الفلسطيني وتضحياته ودماء شهدائه وشهداء الأمة العربية، وخذلاناً لآمال وتطلعات الشعوب بالتحرر والانعتاق من صلف وعنجهية القوى الاستعمارية والإمبريالية.

وقالت: "لكن يبقى إيماننا راسخاً بإمكانات وطاقات الشعوب العربية وأحرار العالم، ممن يناهضون السياسات الصهيوأمريكية والنهج السياسي الهابط لبعض الأنظمة العربية، مؤمنين بحتمية الانتصار للحق على الظلم والاضطهاد".

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