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دولي

رفلين: الحفاظ على الحلف الاستراتيجي الإسرائيلي الأمريكي ضرورة

رفلين: الحفاظ على الحلف الاستراتيجي الإسرائيلي الأمريكي ضرورة
الرئيس الإسرائيلي رفلين
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، اليوم الاثنين: إن الحفاظ على الحلف الاستراتيجي الإسرائيلي الأمريكي ضرورة، بعيداً عن الخلافات في الآراء السياسية، وبعيداً عن كل المعارك الانتخابية أو الاعتبارات الحزبية. 

وجاءت أقواله خلال كلمة ألقاها أمام المؤتمر 46 لرؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية، المنعقد في القدس، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأشار رفلين إلى أن الحفاظ على دعم المنظمات اليهودية للحزبين الأمريكيين الكبيرين، هي عملية ليست سهلة للغاية، ورغم ذلك فهي مهمة جداً للأمن الإسرائيلي. 

وأوضح أن دولة إسرائيل تثمن عاليا الدور الذي تقوم به المنظمات لصالح دولة إسرائيل والشعب اليهودي.

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