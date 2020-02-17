رفلين: الحفاظ على الحلف الاستراتيجي الإسرائيلي الأمريكي ضرورة



وأشار رفلين إلى أن الحفاظ على دعم المنظمات اليهودية للحزبين الأمريكيين الكبيرين، هي عملية ليست سهلة للغاية، ورغم ذلك فهي مهمة جداً للأمن الإسرائيلي.





وأوضح أن دولة إسرائيل تثمن عاليا الدور الذي تقوم به المنظمات لصالح دولة إسرائيل والشعب اليهودي.

وجاءت أقواله خلال كلمة ألقاها أمام المؤتمر 46 لرؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية، المنعقد في القدس، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).