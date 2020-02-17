الرئاسة الروسية تكشف حقيقة طلب بوتين إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

قوات روسية

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت الرئاسة الروسية (كرملين) اليوم الاثنين، حقيقة طلب الرئيس فلاديمير بوتين، إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.



وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم (كرملين): إن بوتين لم يُصدر أمراً بإرسال قوات روسية إلى ليبيا، مضيفاً: "فلاديمير بوتين، القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، لم يرسل قوات إلى ليبيا، ولم يصدر أي أمر بهذا الصدد".



وشدّد المتحدث باسم (كرملين) على أنه لا قوات روسية في ليبيا، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



ورداً على طلب التعليق على أنباء صدرت عن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في تقرير لها، بأن ضابطاً "قد يكون قتل في ليبيا"، تمت مراسم دفنه في مقاطعة أورينبورغ وسط روسيا، قال بيسكوف: إنه لا يعلم عن ذلك شيئاً.



واتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، روسيا في وقت سابق، بأنها تقود على أعلى المستويات الصراع في ليبيا، وهو ما وصفته موسكو بمزاعم "لا تتوافق مع الواقع".