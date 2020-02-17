الخواجا: تفعيل لجان المقاطعة المحلية لمنتجات الاحتلال الزراعية خلال يومين



وقال الخواجا في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، إن عدداً من الفعاليات، ستكون في الأغوار على شكل لقاءات ومسيرات، لاسيما في شهري آذار/ مارس، ونيسان/ أبريل ضد سياسية ضم الأراضي، وإعلانها مناطق عسكرية مغلقة.



وأشار الخواجا إلى أن حملة الحق في التعليم، سيتم إطلاقها خلال الأيام القريبة المقبلة في الأغوار، وتم البدء بحشد متطوعين لهذه الحملة؛ لتعزيز صمود المواطنين، وفي محاولة لإظهار معاناتهم.



وحذر منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، من مخططات الاحتلال في الأغوار، والهادفة لإنهاء الوجود الفلسطيني فيها، مشدداً على أهمية التحرك بفعالية في المنطقة في ظل المعركة الحقيقية التي يشنها الاحتلال، والضغط على المواطنين بهدف تهجيرهم.



رام الله - دنيا الوطنأعلن منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، صلاح الخواجا، أنه سيتم خلال اليومين المقبلين، تفعيل لجان المقاطعة المحلية لمنتجات الاحتلال الزراعية، في إطار التحول بردة الفعل لأشكال منظمة وحاشدة؛ لتعزيز وتيرة العمل الشعبي.