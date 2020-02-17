مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على مربي أغنام في المغير

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى عشرات المستوطنين، الليلة الماضية، على عدد من مربي الأغنام في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، بعد مهاجمة حظائر مواشيتهم.



وقال شهود عيان: إن عشرات المستوطنين، هاجموا مربي الأغنام شرق القرية، واعتدوا عليهم بالهراوات، ما أدى إلى إصابة خمسة منهم بكسور ورضوض، نقل 3 منهم إلى مجمع فلسطين الطبي، لتلقى العلاج، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وكانت قوات الاحتلال، قد نصب حاجزاً عسكرياً عند مدخل القرية، ما حال دون مساعدة الجرحى.



يذكر، أن مساحة المغير تبلغ 26 ألف دونم، وهي محاطة بأربع بؤر استيطانية، ومعسكر لجيش الاحتلال.