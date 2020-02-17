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شؤون فلسطينية

حالة من عدم الاستقرار حتى الأربعاء ومنخفض جوي جديد الخميس

حالة من عدم الاستقرار حتى الأربعاء ومنخفض جوي جديد الخميس
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - ولاء البرعي 
توقع أيمن المصري، مدير موقع طقس فلسطين، أن تبقى الأراضي الفلسطينية، خلال الأيام القليلة المقبلة، تحت تأثير حالة من الاضطرابات الجوية، لافتاً إلى أن الجو، سيكون اليوم، بارداً نسبياً إلى بارد، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات عشوائية من الأمطار في بعض المناطق، خاصة الشرقية.

وقال المصري لـ "دنيا الوطن": "إن الأراضي الفلسطينية، ستكون على موعد مع اضطرابات جوية جديدة يوم غدٍ الثلاثاء، ومن المتوقع في ساعات المساء، أن تتكاثر الغيوم وتهطل الأمطار"، مشيراً، إلى فجر الأربعاء، ستتأثر البلاد بحالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي، والتي ستكون قوية في بعض المناطق، وأكثر شمولية من الحالة التي شهدتها الاراضي الفلسطينية، يوم أمس الأحد واليوم الاثنين.

وقال: "يوم الخميس، ستبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات محلية من الأمطار مع انخفاض في درجات الحرارة، وتتأثر الأراضي الفلسطينية، نهاية الأسبوع الجاري، بمنخفض جوي جديد، يحمل معه الأمطار والأجواء ستبقى باردة".

وأوضح، أن نسبة الأمطار في الفترات السابقة، كانت (100%) على معظم المناطق، وأن الضفة الغربية شهدت أمطاراً أكثر من القطاع، فيما شهد مخيم جباليا شمال قطاع غزة ما نسبته 112% بالموسم المطري، أما بلدة بيت حانون، فكان نصيبها من الأمطار 110%.

من جانبه، أكد يوسف أبو أسعد، مدير عام دائرة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة متفرقة، وأن اليوم ستنخفض درجات الحرارة درجتين عن يوم أمس، فيما تبلغ الدرجات في مدينة القدس 15 درجة مئوية، والصغرى سبع درجات مئوية، ويوم غدٍ تكون الأجواء غائمة جزئياً، وستسقط زخات خفيفة من الأمطار على بعض المناطق مساءً.

وقال أبو أسعد لـ "دنيا الوطن": "إن يوم الأربعاء، هناك انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، تصل في القدس 10 درجات مئوية، وأن الأراضي الفلسطينية، ستتأثر بكتلة هوائية باردة، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق، وقد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية، إلى غربية معتدلة، نشطة مع هبات قوية"، مضيفاً: "إن يوم الجمعة، ستكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً إلى باردة وفي ساعات المساء، تسقط زخات متفرقة على بعض المناطق.

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