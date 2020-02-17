شؤون فلسطينية

كهرباء غزة: تحسن على ساعات وصل التيار مع دخول فصل الربيع

كهرباء غزة: تحسن على ساعات وصل التيار مع دخول فصل الربيع
ارشيفية
خاص دنيا الوطن
أكدت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، أنه مع دخول فصل الربيع، سيتحسن جدول الكهرباء، بحيث يصبح 8 ساعات مقابل مثلها قطع، مع وجود إضافات في ساعات الوصل.

وقالت الشركة لـ"دنيا الوطن": إن انقشاع موجات الصقيع والمنخفضات الجوية، يُحسّن من جدول التوزيع، لأن هذه العوامل تزيد من الطلب على الطاقة، مضيفًا: "نحن نغادر فصل الشتاء باتجاه فصل الربيع، فاذا استمر تشغيل 3 مولدات مع انتظام عمل الخطوط الإسرائيلية، فهذا يعني أن الجدول فعليًا سيتحسن".

وأوضحت الشركة أن نفس كمية الكهرباء متوفرة في الشتاء والآن، ولكن الذي اختلف، هو أن الطلب على الكهرباء زاد، وهذا ما خلق العجز خلال الفترة الماضية، بسبب استخدام التدفئة في المنازل، ولكن في فصل الربيع والخريف لا يحتاج المواطنون للمكيفات أو المدافئ.

وأشارت إلى أن المولدات المُشغلة في المحطة، عددها ثلاثة، وهذه تولّد 85 ميغا واط، والخطوط الإسرائيلية تغذي القطاع بـ 120 ميغا واط، بينما الخطوط المصرية متوقفة منذ عامين.

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