تواصل الفعاليات الشعبية بمنطقة الأغوار للتصدي لانتهاكات الاحتلال المتواصلة



ودعا أمين سر حركة فتح في طوباس، محمود صوافطة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية إلى التواجد بشكل يومي في الأغوار للوقوف والاطلاع على تفاصيل ما يتعرض له الأهالي من عمليات تهجير واقتلاع من أرضهم عبر هدم مساكنهم وطردهم من

المراعي وسرقة مياههم، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين عليهم بشكل يومي .

رام الله - دنيا الوطنتتواصل الفعاليات الشعبية في منطقة الأغوار للتصدي لانتهاكات الاحتلال المتواصلة وإسناداً للأهالي ودعماً لصمودهم.