الاحتلال ينفذ عمليات تجريف بمنطقة "ياسوف" و"سكاكا" في سلفيت



وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، إلى عمليات تجريف أراضي المواطنين التي تلتهم مئات الدونمات في مناطق جنوب نابلس لربط المستوطنات المقامة فوق أراضي المواطنين مع المستوطنات في مناطق الأغوار المههدة بالمصادرة والضم.



وأوضح اشتيوي بأن الاحتلال نفذ عمليات تجريف الليلة في منطقة ياسوف وسكاكا في سلفيت، الأمر الذي يشير إلى بدء الاحتلال بتطبيق ما تسمى (صفقة القرن) على الأرض من خلال ضم المستوطنات، وتوسيعها على حساب الإنسان والأرض الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنحذر مسؤول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمالالضفة، مراد اشتيوي من إجراءات الاحتلال الاستيطانية المتسارعة على أراضي الضفة بهدف تقطيع أوصالها وتوسيع المستوطنات.