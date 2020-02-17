رئيس "كنيست": إنشاء دولة فلسطينية أمر سخيف وسيتعين علينا محاربتها





ويرفض الفلسطينيون الخطة الأمريكية، وهددوا بقطع العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، حال استمرار واشنطن بهذا المشروع.

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول إسرائيلي كبير من حزب (الليكود)، إن إنشاء دولة فلسطينية أمر سخيف، ويجب محاربتها.ونقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن رئيس "كنيست"، يولي إدلشتاين قوله: إن "إنشاء دولة فلسطينية أمر سخيف، سيتعين علينا محاربتها، كما نحارب حماس في غزة"، وفق تعبيره.يشار إلى أن خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن) التي طرحها الرئيس دونالد ترامب، الشهر الماضي، تشير إلى وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية، فيما ستكون الدولة الفلسطينية منزوعة السيادة والسلاح.