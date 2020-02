نزال يَرُدُّ بقوة على ألمانيا.. وهذه قائمة الدول التي "مع" و"ضد" فلسطين بالمحكمة الجنائية

Pro-Palestine 1-OIC

2-Professor Richard Falk



3-Professor Hatem Bazian



4-Guerica 37 International Justice Chambers



5-Professor John Quigley



6-Professors Halla Shoaibi and Assem Khalil



7-Professor William Schabas



8-Dr Robert Heinsch Dr Giulia Pinzauti



9 -International Commission of Jurists



10—Azril Mohd Amin, Advocate & Solicitor



11 -Intellectum



12 -league ofArab States



13- Palestinian Bar



Association -14



Arab Parliament-15







Anti-Palestine



1-UK Lawyers for Israel ...et al Australia



2-Professor Eyal Benvenisti Germany



3-UK Lawyers for Israel



4-The Lawfare Project...et al



5-Israel Bar Association



6-Turo Instituteon Human Rights European Centre for Law and Justice Austria



7-Prof. Laurie Blank...et al



8- Shuray Hadin– Israel Law Center



9- Dennis Ross



Germany- 10



Australia -11



Austria -12



Hungary.13



Czech republic -14



Brazil -15



خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخيرقال المتحدث باسم حركة (فتح) في أوروبا، جمال نزال: ألمانيا طلبت، الجمعة، من محكمة الجنايات الدولية، أن تكتسب مرتبة صديق للمحكمة، لكي تتمكن بهذه الصفقة من القيام بمرافعة في إطار المشاورات التي أحيلت إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية، وفي إطار حصول المدعية العامة على رأي الدائرة التمهيدية، فيما إذا كانت الدائرة مخولة بالنظر بجرائم حرب بفلسطين.وأضاف نزال لـ "دنيا الوطن": "ألمانيا تريد أن تترافع لصالح عدم صلاحية المحكمة للخوض بالموضوع الفلسطيني، استناداً لأن فلسطين ليست دولة من وجهة نظرها، وبالتالي لا يحق للمحكمة الجنائية، أن تنظر باحتمالية ارتكاب إسرائيل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في أراضيها".وأشار إلى أن هذا السعي الألماني، يأتي في إطار عدة مداخلات ستقوم بها مجموعة من الدول والمنظمات والمحامين في إطار حصول المدعية العامة على رأي الدائرة التمهيدية، في مسألة هل يحق لمحكمة الجنايات الدولية، أن تنظر بقضايا خاصة بفلسطين، وما هي حدود فلسطين، وفقاً لفهم الدائرة التمهيدية.وقدم الناطق باسم حركة فتح في ألمانيا، رسالة إلى ألمانيا قائلاً: من واجب الدول التي لم تعترف بفلسطين، أن تحمي شعبنا من الجرائم الإسرائيلية، هذه الرسالة لألمانيا والتشيك والنمسا، هذه الدول التي تتذرع بأن فلسطين ليست دولة، أقول لها بأن فلسطين دولة بحسب المعايير الدولية.وأكمل: فلسطين تستوفي تعريف الدول، حتى استناداً إلى ميثاق (مونتي فيديو) عام 1933، وهذا الميثاق ينص على ضرورة توفر حكومة، وتوفر شعب، وتوفر حدود، وأراضٍ معلومة كأراضٍ لهذه الدولة، وتلك الشروط تؤسس لأن فلسطين دولة ومُعترف بها، بالإضافة إلى أن البند 12 من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، ينطبق على فلسطين.وأكد على أن فلسطين عضو في محكمة الجنايات الدولية منذ خمس سنوات، واستوفت فلسطين شروط العضوية في هذه المنظمة، بناء على أننا عضو كامل العضوية لمنظمة فرعية تابعة للأمم المتحدة وهي (يونسكو).وشدد على أن العالم اعترف بدولة فلسطين منذ عام 2012، وبناء على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اُعترف بفلسطين كدولة بصفة مراقب، فبذلك فإن دولة فلسطين دولة قائمة، وتشكل شخصاً في القانون الدولي، ومؤهلة أن تفوض المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، بأن تجري تحقيقاً بممارسات إسرائيل وأشخاصها في أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967.واستطرد: الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية، سوف تعطي رأيها للمدعية العامة بصلاحية المحكمة بالعمل في فلسطين، الآن في إطار مهلة الـ 120 المتاحة أمام الدائرة التمهيدية، سوف تقوم مجموعة من الأطراف بالمرافعة لصالح فلسطين، ومجموعة من الأطراف لصالح إسرائيل بمعنى لصالح عدم انطباق صلاحية المحكمة على فلسطين.وتنشر "دنيا الوطن" أسماء الأطراف التي مذكرات للدائرة التمهيدية، مجموعة منها ستصوت لصالح فلسطين، ومجموعة تصوت لصالح إسرائيل كمنظمات دولية، وبعض الدول كـ (استراليا وهنغاريا والتشيك والبرازيل..الخ).