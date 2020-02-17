العسيلي: نتواصل مع شركات دولية لرفع دعاوى على الاحتلال بعد منع تصدير منتجاتنا



وبيّن في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أن هناك تحركات تجري حالياً من قبل أربع شركات تركية، تتواصل مع حكومتها للضغط على الحكومة الإسرائيلية بالسماح بحرية التجارة الفلسطينية، من خلال عضويتها في منظمة التجارة الدولية، مشيراً إلى تحركات أخرى في هذا الإطار مع أمريكا وإنجلترا.





ونوه العسيلي إلى تحرك وطني موازٍ للحراك الدولي عبر رفع قضايا من خلال المواطنين، الذين يحملون الهوية المقدسية في المحاكم الإسرائيلية، مشيراً إلى أنه تم رفع أربع قضايا حتى الآن.





وجدد وزير الاقتصاد الوطني، التأكيد على مواصلة التحرك مع

جهات عالمية، وممثلي الدول في فلسطين للضغط على سلطات الاحتلال من أجل إلغاء قراراتها العنصرية، بحق التجارة الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي: إن الحكومة تتواصلمع عدة تجار وشركات دولية؛ لرفع دعاوى على سلطات الاحتلال من خلال حكوماتهم، رداً على القرار الإسرائيلي بمنع تصدير المنتجات الفلسطينية إلى الخارج.