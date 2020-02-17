شؤون فلسطينية

الأشغال العامة تُنهي صرف جميع مستحقات المقاولين المتأخرة بسبب الضائقة المالية

الأشغال العامة تُنهي صرف جميع مستحقات المقاولين المتأخرة بسبب الضائقة المالية
مقر وزارة الأشغال العامة والإسكان
رام الله - دنيا الوطن
أفادت دائرة الإعلام في وزارة الأشغال العامة والإسكان، في بيان لها، أن الوزارة أنهت صرف جميع مستحقات المقاولين التي وعدت الحكومة بصرفها حتى نهاية شهر كانون الثاني/ يناير لعام 2020، وذلك عن متأخرات عام 2019 والناتجة عن الضائقة المالية التي مرت بها الحكومة الفلسطينية، بسبب حجز أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن صرف هذه المستحقات، سيساعد في إنجاز كافة المشاريع التي كانت عالقة، كما أن الوزارة ستستمر بصرف الدفعات القادمة حسب المعتاد، وحسب النظام المالي العمول به لدولة فلسطين

كما طالب زيارة، المقاولين بالاستمرارية في إنجاز المشاريع،  وتسليمها حسب البرنامج الزمني المتفق عليه، وذلك بعد زوال العائق المادي.

وأشار البيان إلى أن عدد المطالبات التي صرفت، بلغ 19 مطالبة  موزعة على 11 مقاولاً، وهي الدفعة النهائية من أصل 26 مليون شيكل، تم الانتهاء من دفعها جميعها.

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