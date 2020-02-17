وفد فلسطيني يُشارك في منتدى "فالداي" السنوي بالعاصمة الروسية



وقال سفير فلسطين لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين: إن المؤتمر سيناقش مختلف القضايا السياسية في العالم، خاصة الأوضاع في الشرق الأوسط، مؤكداً على أنه سيناقش أيضاً ما تسمى (صفقة القرن).





وأضاف: أن الوفد الفلسطيني المشارك في المنتدى، مكون من الممثل الخاص للرئيس عباس، د. نبيل شعث، ووزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني.



وأشار إلى جاهزية روسيا للعب دور مهم في أي جهد دولي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة التحرك في إطار الرباعية الدولية، باعتبارها نافذة دولية مهمة.

رام الله - دنيا الوطنيشارك وفد فلسطيني في منتدى "فالداي" السنوي في العاصمة الروسية موسكو، اليوم، بحضور نخبة من الخبراء والمفكرينوالسياسيين على مستوى العالم.