وفد فلسطيني يُشارك في منتدى "فالداي" السنوي بالعاصمة الروسية
رام الله - دنيا الوطن
يشارك وفد فلسطيني في منتدى "فالداي" السنوي في العاصمة الروسية موسكو، اليوم، بحضور نخبة من الخبراء والمفكرين
والسياسيين على مستوى العالم.
وقال سفير فلسطين لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين: إن المؤتمر سيناقش مختلف القضايا السياسية في العالم، خاصة الأوضاع في الشرق الأوسط، مؤكداً على أنه سيناقش أيضاً ما تسمى (صفقة القرن).
وأشار إلى جاهزية روسيا للعب دور مهم في أي جهد دولي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة التحرك في إطار الرباعية الدولية، باعتبارها نافذة دولية مهمة.
يشارك وفد فلسطيني في منتدى "فالداي" السنوي في العاصمة الروسية موسكو، اليوم، بحضور نخبة من الخبراء والمفكرين
والسياسيين على مستوى العالم.
وقال سفير فلسطين لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين: إن المؤتمر سيناقش مختلف القضايا السياسية في العالم، خاصة الأوضاع في الشرق الأوسط، مؤكداً على أنه سيناقش أيضاً ما تسمى (صفقة القرن).
وأضاف: أن الوفد الفلسطيني المشارك في المنتدى، مكون من الممثل الخاص للرئيس عباس، د. نبيل شعث، ووزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني.
وأشار إلى جاهزية روسيا للعب دور مهم في أي جهد دولي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة التحرك في إطار الرباعية الدولية، باعتبارها نافذة دولية مهمة.
التعليقات