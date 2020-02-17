شؤون الأسرى: 130 أسيراً من غزة يُحرمون من زيارات أبنائهم

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت اللجنة المكلفة بإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية، في أعقاب لقائها بأهالي الأسرى في مقر الصليب الأحمر الدولى، بأهمية حل مشكلة 130 أسيراً متزوجاً من أصل ما يقارب من (300) أسير من قطاع غزة، يحرمون من رؤية أبنائهم، بسبب منع الزيارات أو عدم انتظامها أو منع الأبناء من رؤية آبائهم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.



وأكدت اللجنة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الغالبية العظمى من الأسرى، يعانون من منع الزيارات من فترة تتجاوز الأربع سنوات وأكثر، الأمر المخالف لحقوق الأسرى، وفق الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، مع أن الزيارات، ودخول الأقرباء من الدرجة الثانية، وإدخال الأطفال آخر ربع ساعة من الزيارة، وإدخال احتياجات الأسرى من ملابس وأحذية وأغطية، تم تحقيقها بالكثير من النضالات والشهداء.



وقالت اللجنة: إنه على الرغم من الاعتصام الأسبوعي المتواصل منذ سنوات طويلة لأهالي الأسرى في مقر الصليب الأحمر الدولى ومطالباتهم له، ومناشداتهم للمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال؛ لانتظام برنامج الزيارات لكل الأسرى والمعتقلين كحق أساسي وإنساني كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأدنى مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان إلا أن الاحتلال لا يزال يصر على معاقبة الأسرى وذويهم، بمنع الزيارات تحت مبررات غير واقعية وغير منطقية.



واعتبرت اللجنة، أن الصمت عن هذه الانتهاكات محلياً وعربياً ودولياً، يشجع الحكومة الإسرائيلية، وإدارة مصلحة السجون للاستمرار في استهتارها بحياة الأسرى، والعبث بمبادئ حقوق الإنسان، وبالقوانين والمواثيق الدولية.