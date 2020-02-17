شؤون فلسطينية

خبير بالاستيطان: البدء برسم الخرائط رؤية إسرائيلية سياسية وضعت منذ 49 عاماً

خبير بالاستيطان: البدء برسم الخرائط رؤية إسرائيلية سياسية وضعت منذ 49 عاماً
استيطان في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
 قال خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية- بيت الشرق: إن قرار حكومة الاحتلال البدء بترسيم الخرائط تمهيداً لعملية ضم الضفة والأغوار، هو قرار ليس بجديد وإنما صدر في العام 1983 وبدأ تطبيقه في عام 1992 بصورة غير مباشرة.

وأضاف في تصريحات لاذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين: أن إسرائيل لا تعمل بردات الفعل، وهذه الخطوة الإسرائيلية هي عبارة عن رؤية سياسية، وضعت منذ 49 عاماً والهدف منها كان تطبيق الرؤية السياسية لإسرائيل، وليس الأمنية، إضافة إلى أن القرار، يأتي ضمن عدة مشاريع أصدرتها  الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بهدف تحقيق فرض أمر واقع بتحقيق هذه الرؤية.

وعن مستقبل الدولة الفلسطينية ومساحتها في حال أقدمت إسرائيل على تطبيق هذه الخطة، قال التفكجي: إن الدولة الفلسطينية لن تكون موجودة، وسيسيطرون على كافة الأراضي الاستراتيجية والحيوية، وبالتي لن يكون لنا سيادة.

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