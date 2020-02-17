(مكان): إبقاء 12 مسافراً إسرائيلياً على متن سفينة (دايموند برنسيس) في اليابان

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) اليوم الاثنين: إن 12 مسافراً إسرائيلياً، بقوا على السفينة السياحة الراسية قبالة اليابان (دايموند برنسيس)، إثر فايروس (كورونا)، بعد أن أنزل منها ثلاثة آخرون أصيبوا بالمرض.



ونقلت (مكان) عن الإسرائيلية، لانا سموئيلوف من مسافري السفينة: إنه من المتوقع اليوم نقل سائحين من كندا وهونغ كونغ إلى بلادهم، مشيرة إلى "أننا لا نفهم لماذا هنالك تمييز، حيث يُبقون الإسرائيليين على السفينة بخلاف الأمريكيين أو الكنديين".



وأضافت: أن مدير عام وزارة الصحة، ايتمار غروطو، الذي وصل إلى اليابان، قام بإطلاعهم على الأوضاع إلا أنه لم يجب عن جميع أسئلتهم.



وأعلنت اليابان اليوم، إصابة 99 شخصاً إضافياً بـ (كورونا) على متن السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 454.



وأعلنت الولايات المتحدة، أنه تم اكتشاف الفيروس بـ 14 من رعاياها، الذين تم إنزالهم من السفينة، وعزلهم على الفور، ثم نقلهم بواسطة طائرة خاصة إلى بلادهم.



وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن (كورونا) المستجد في الصين الـ 1700 ضحية، بعد وفاة 105 أشخاص في مقاطعة هوبي، الأكثر تضرراً من هذا الوباء، حيث ظهر الفيروس لأول مرة لتصل إلى 1770 حالة وفاة.