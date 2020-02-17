شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني: فعاليات الإرباك الليلي والمسير البحري مطروحان للنقاش

قيادي فلسطيني: فعاليات الإرباك الليلي والمسير البحري مطروحان للنقاش
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - ولاء البرعي
أكد محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديقراطية لتحرير فلسطين، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، أن العودة للمسيرات ليس قابلاً للنقاش، وأنه سيتم استئنافها في يوم الأرض الذي يصادف يوم 30 آذار/ مارس، وبطابعها السلمي، وحشدها الجماهيري.

وقال خلف في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن": "إن المسيرات ستراعي المناسبات، خاصة خلال الشهر المقبل، الذي سيشهد حشداً واسعاً، وأن استمرارها من أجل المطالبة بتطبيق إجراءات كسر الحصار، تحت رعاية المصريين"، مؤكداً في الوقت ذاته، أن عودة فعاليات الإرباك الليلي والمسير البحري، موضوع مرهون بنقاش الهيئة الوطنية وسلوك الاحتلال.

وعقدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، الاثنين الماضي بمدينة غزة، اجتماعاً دورياً لمناقشة التحضيرات لفعاليات "مليونية العودة" في ذكرى "يوم الأرض" نهاية آذار/ مارس المقبل.

يشار إلى أن مسيرات العودة، كانت تنظم كل يوم جمعة، على الحدود الشرقية للقطاع، في حين قررت الهيئة، وقف هذه المسيرات، وتنظيمها في المناسبات الوطنية فقط.

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